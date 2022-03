Borse, Milano perde il 6%. La benzina sfonda i 2 euro al litro anche al self, diesel ai massimi dagli anni '80

Si annuncia una nuova giornata di forte calo per le Borse europee dopo quelli della scorsa settimana, effetto della guerra in Ucraina da parte della Russia. Sui mercati pesano i rincari delle materie prime e dell'energia mentre si discute di nuove sanzioni con il divieto di importare il petrolio russo.

Le Borse europee avviano in profondo rosso la prima seduta della settimana. Sui mercati pesa la guerra in Ucrania da parte della Russia e l'ipotesi di nuove sanzioni tra cui il divieto di importare il petrolio di Mosca. L'indice euro Stoxx 600 cede l'1,7%. Francoforte (-3,67%), Parigi (-2,87%), Londra (-0,7%).

E anche Piazza Affari sprofonda. L'indice Ftse Mib segna un calo di oltre il 6% a 21.060 punti con quasi l'intero paniere in rosso e ben 13 titoli congelati per eccesso di ribasso e uno solo (Tenaris +7,8% teorico) per eccesso di rialzo. Tra questi Intesa, Unicredit, Pirelli, Tenaris, Iveco, Stellantis e Generali. Fanno eccezione Leonardo (+2,49%), per il riarmo dell'Ucraina, e Saipem (+0,44%), con le possibili nuove perforazioni per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

Vola il prezzo del petrolio

La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia continuano a incidere sui prezzi dell'oro e delle materie prime. Il lingotto con consegna immediata dopo aver toccato i 2.000 dollari l'oncia segna 1.980 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,5%. Il rialzo maggiore è però del Nichel che ha visto un balzo del 16%. In tensione anche l'alluminio (+2%) e il rame (+3%). Corre il palladio che sale del 5,2 percentuali attorno ai 3.137 dollari all'oncia.

I prezzi di benzina e diesel

Proseguono gli incrementi sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,004 euro al litro (venerdì 1,912), con i diversi marchi compresi tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971). Il prezzo medio del diesel self schizza a 1,901 euro al litro (venerdì 1,788) con le compagnie posizionate tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 2,117 euro al litro (venerdì 2,039). Per quanto riguarda il servito in base ai dati di Qe, gli impianti colorati mostrano prezzi medi praticati tra 2,069 e 2,226 euro al litro (no logo 2,014). La media del diesel servito vola a 2,019 euro al litro (venerdì 1,921) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,999 e 2,095 euro al litro (no logo 1,930).

l prezzo del diesel nell'Europa nord-occidentale è salito al livello più alto almeno dall'inizio di luglio 1989, con le preoccupazioni per le interruzioni delle forniture che agitano i mercati dell'energia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'Europa importa grandi quantità di diesel dalla Russia. Il contratto diesel del primo mese - attualmente marzo - è salito fino a 1.369,50 dollari a tonnellata, prima di scendere a 1.327,75 dollari a Londra, secondo i dati dell'Ice Futures Europe.

Rublo sempre più debole

Il rublo continua a indebolirsi sul dollaro mentre la Borsa di Mosca è chiusa da una settimana. La moneta russa, che prima della guerra in Ucraina trattava a 75 sul dollaro, passa di mano a 134 sul biglietto verde, con un ulteriore calo del 9%.

Le borse asiatiche

Le Borse asiatiche chiudono in profondo rosso la prima seduta della settimana. Sui mercati pesano gli effetti sull'economia della guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Nuovo balzo delle materie prime, tra cui petrolio e gas, mentre si discute su nuove sanzioni tra cui il divieto di importare il petrolio da Mosca. Tokyo in calo del 2,94%, con l'indice ai minimi in 16 mesi. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce a 114,90 sul dollaro, mentre si apprezza poco sopra a 125 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong cede il 3,4%, Shanghai (-2,2%), Shenzhen (-2,9%), Seul (-2,3%) e Mumbai (-2,2%).