Pensioni, Opzione donna e Quota 103 per uscita anticipata docenti: domanda entro febbraio. I requisiti per farla

Pensioni docenti. Per l'uscita anticipata dal lavoro per il personale del mondo della scuola sono partite le domande. È operativa la piattaforma del Ministero dell’Istruzione - Istanze Online - dedicata a chi ha i requisiti e decide di aderire a Opzione donna e Quota 103. C'è una scadenza: le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio.

Smart working, proroga per genitori e fragili: via libera fino al 30 giugno

Pensioni anticipate a scuola, chi può aderire

Le indicazioni sono contenute nella circolare 4814 del 30 gennaio 2023 del ministero. Il pensionamento anticipato è possibile solo per chi decide di aderire alle due opzioni, oltre all’Ape sociale. A chi è rivolto? Non solo insegnanti e professori. Domande aperte anche agli amministrativi. A patto che abbiano raggiunto i requisiti necessari per accedere. Il pensionamento avrebbe decorrenza effettiva dall'1 settembre prossimo, con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Opzione donna, i requisiti

Ma quali sono i requisiti per poter aderire alle opzioni per il pensionamento anticipato nel mondo della scuola? Partiamo da Opzione Donna. In base alle novità dell'ultima legge di Bilancio, può presentare domanda solo chi:

- 1) è titolare di legge 104 (con disabilità riconosciuta di almeno il 74%);

- 2) è caregiver di titolare di legge 104;

- 3) ha maturato al 31 dicembre 2022 il requisito anagrafico di almeno 60 anni (l’età si può ridurre a 59 anni con un figlio e a 58 con almeno due figli);

-4) ha maturato almeno 35 anni di contributi versati.

Quota 103, i requisiti

Per quanto riguarda invece Quota 103, ecco i requisiti richiesti:

1) aver maturato al 31 dicembre scorso i 62 anni di età;

2) aver maturato 41 anni di contributi.

Il trattamento pensionistico verrà liquidato con un importo non superiore a 5 volte il trattamento minimo aggiornato all’anno corrente: il pagamento dell’intero importo, quindi, decorrerà al compimento dell’età stabilità per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni.

Entro quando fare domanda

Le domande per l'adesione a Quota 103 e Opzione donna scadono il 28 febbraio. La stessa data è prevista anche per il pensionamento dei dirigenti scolastici. Le domande presentate entro il 28 febbraio sulla piattaforma Istanze Online permetteranno, in caso di accettazione, di andare in pensione a partire dal primo settembre del 2023, con l’inizio del nuovo anno scolastico.