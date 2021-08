Il governo sta per dire addio a quota 100. La riforma della previdenza del 2018, fortemente voluta dal governo gialloverde, finirà in soffitta alla scadenza del prossimo 31 dicembre 2021. Dopo quella data, quindi, non varrà più il meccanismo che prevede la pensione anticipata dal lavoro con almeno 62 anni e 38 anni di contributi versati. Il rischio, per molti, è quello dello scaglione: ritrovarsi ad avere i requisiti di quota 100 nel 2022, ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati