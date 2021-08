L'anno bianco per autonomi e partite Iva arriva alla suo momento clou. Da domani, 25 agosto, come annunciato dall'Inps, queste categorie di persone (iscritte alla gestione autonoma dell'Istituto di previdenza e alle casse professionali) potranno presentare la domanda per l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali fino a 3mila euro, come previsto dalla legge di Bilancio del 2020 e dall'ultimo decreto interministeriale...

