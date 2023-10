A novembre ci sarà una piccola sorpresa per i pensionati italiani. Con il maggior deficit 2023 ufficializzato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, il governo intende restituire subito la quota di inflazione non riconosciuta a inizio anno, anticipando un conguaglio che in base alle regole normali sarebbe arrivato nel 2024. La somma in questione - una tantum - dovrebbe variare da circa 50 euro per le pensioni pari al minimo Inps (525 euro mensili) a poco meno di 200 per chi ha un trattamento pari a quattro volte il minimo (2.102 euro lordi mensili). Al di sopra di questa soglia il conguaglio sarà comunque decurtato in base alla consueta "scaletta" che per gli assegni più alti (oltre i 5.254 lordi) prevede un recupero limitato al 32 per cento dell'incremento.

RIVALUTAZIONE

Va ricordato che un anno fa era stato previsto - per il 2023 - una rivalutazione delle pensioni del 7,3 per cento, integrale come abbiamo visto per i trattamenti medio-bassi e parziale per gli altri. La maggiorazione serviva a compensare la variazione dei prezzi del 2022, la quale però quando l'Istat ha fatto i conteggi finali è risultata più alta e pari all'8,1 per cento. La normativa in vigore prevede che lo 0,8 per cento mancante sia riconosciuto l'anno successivo, con gli arretrati non percepiti e poi mese per mese. La scelta dell'esecutivo è quindi far scattare prima questo conguaglio; naturalmente poi su questa base un po' più consistente sarà applicata la rivalutazione spettante per il 2024, che dovrebbe aggirarsi intorno al 5,6 per cento e richiederà un consistente sforzo finanziario allo Stato dopo quello del 2023. In legge di Bilancio ci dovrebbe poi essere qualcosa in più per le pensioni più basse, non superiori al minimo, che già quest'anno sono state portate al limite dei 600 euro mensili nel caso il beneficiario abbia 75 anni o più. Ma i dettagli di questo ulteriore intervento sono ancora da definire.



Se queste sono le novità per chi è già a riposo, cosa potranno attendersi dalla manovra coloro che in pensione ci devono ancora andare? Le novità saranno probabilmente limitate alla conferma di Quota 103 (uscita con 62 anni di età e 41 di contributi) e agli aggiustamenti della cosiddetta Ape sociale (il trattamento ponte dai 63 anni per particolari categorie) il cui meccanismo potrebbe essere in parte esteso alle lavoratrici in passato interessate da Opzione donna. Tra i disegni di legge "collegati" a quello di Bilancio ce n'è uno dedicato a "interventi in materia di disciplina pensionistica" nel quale potrebbero confluire ulteriori novità, che però sono comunque rinviate a tempi successivi. Come di consueto, la Nadef è anche l'occasione per riepilogare le tendenze di medio e lungo periodo della spesa previdenziale. A fine 2023 - anche a causa degli aumenti legati al recupero dell'inflazione, le uscite relative a questo capitolo toccheranno quota 317 miliardi, importo destinato a crescere ulteriormente raggiungendo i 361 del 2026.

SOSTEGNO

Nella prossima manovra entrerà anche uno specifico provvedimento per sostenere le famiglie con più di due figli. Allo studio ci sarebbe una forte detassazione per questo tipo di nuclei, che avrebbero il beneficio sotto forma di sconto sull'Irpef. Se confermata, questa impostazione segnerà una parziale marcia indietro rispetto alla scelta emersa nella scorsa legislatura di concentrare i vari sostegni alla genitorialità nello strumento dell'Assegno unico e universale.



Luca Cifoni