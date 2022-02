Pensioni, «con morti Covid per l'Inps risparmio di 1,11 miliardi nel 2020 e quasi 12 fino al 2029». Uil: ora 14esima per assegni fino a 1.500 euro

Pensioni, la stima sui risparmi dell'Inps effettuata dalla Uil sui dati previdenziali dopo due anni di pandemia spinge il sindacato a chiedere di adeguare gli assegni fino a 1.500 euro con l'introduzione 14esima mensilità: «Con morti Covid per l'Inps risparmio di 1,11 miliardi nel 2020 e quasi 12 fino al 2029».

«Il drammatico impatto del Coronavirus sulla mortalità degli anziani ha prodotto un risparmio rilevantissimo per le casse dell'Inps. Secondo i dati di Itinerari previdenziali sono circa 1,11 miliardi nel 2020 e 11,9 miliardi di euro nel decennio. Un risparmio significativo che non viene evidenziato tanto quanto solitamente si fa sul versante dei costi». Così Domenico Proietti, segretario confederale Uil e Carmelo Barbagallo, segretario generale dei pensionati della confederazione, commentano i risultati del Rapporto di Itinerari previdenziali.

Uil: «Ora 14esima per le pensioni fino a 1.500 euro»

«Questo dato rende più che mai realizzabile quello che la Uil e la Uilp propongono da tempo in merito alla necessità di adeguare le pensioni in essere sia recuperando il montante perso in tanti anni di blocco delle rivalutazioni sia con un potenziamento ed estensione della quattordicesima mensilità per le pensioni fino a 1.500 euro», proseguono sollecitando un'azione urgente e immediata « per dare un concreto supporto a milioni di cittadini che sono stati un pilastro per le famiglie italiane in questi anni di crisi».