L'Inps ha reso disponibile sul proprio sito internet il cedolino delle pensioni relativo al mese di giugno 2024. Si tratta del documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’istituto e di conoscere le ragioni per cui l’importo può variare. Molti utenti, sui social, si sono lamentati di netti ridotti, mancati aumenti o addizionali prive di senso: vediamo insieme perché è del tutto normale che qualcuno, il prossimo mese, riceva una pensione “diminuita” rispetto ai mesi precedenti.

Date di pagamento

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione di gennaio.

A giugno 2024 il pagamento avverrà con valuta:

1° giugno, nel caso di pagamento presso Poste Italiane;

3 giugno, nel caso di pagamento presso gli istituti bancari.

Trattenute, conguagli, addizionali e nuova Irpef 2024

Inps conferma ancora la presenza di trattenute nella busta di alcuni pensionati per recuperare debiti fiscali relativi al 2023. Conferma anche la presenza, come ogni mese (e sarà così fino a novembre), delle trattenute a rate delle addizionali regionali e comunali all'Irpef; conferma, inoltre, l'applicazione della nuova tassazione Irpef ad aliquota leggermente ridotta che è stata applicata con decorrenza da marzo ai pensionati con redditi superiori ai 15 mila euro.

Conguaglio di fine 2023: in quali casi

A fine 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta. Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Inps ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento. Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.

Variazioni (non per tutti), ma senza aumenti

Inps non parla di aumenti o rivalutazioni delle pensioni di giugno e neanche di bonus appena approvati di alcun tipo. Nel caso di conguagli o di trattenute addizionali Irpef, l'importo potrebbe diminuire leggermente questo mese. Pensioni di invalidità, assegni sociali e pensioni minime non subiranno, come prevede la legge, alcun prelievo fiscale in busta.