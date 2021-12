Pensioni, Draghi: no a rischi sostenibilità. Ecco di cosa si è parlato nell'incontro coi sindacati

Riforma pensioni - Al tavolo sulle pensioni a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato ai sindacati l'impegno ad avviare il confronto con tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. Al tavolo hanno partecipato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Per il governo erano presenti anche i ministri del lavoro Andrea Orlando, dell'Economia Daniele Franco e per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

I sindacati vogliono superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in uscita, con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Il governo è attento al nodo sostenibilità che comporta il tema pensioni. «Avvieremo subito un programma operativo», ha spiegato il presidente del Consiglio. I ministri Franco, Brunetta e Orlando si occuperanno del coordinamento politico, il sottosegretario Garofoli e il capo del Dipe Leonardi della parte tecnica. Questo è il concetto chiave esposto dal premier: si può lavorare su qualsiasi modifica purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità delle pensioni nel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo.

I prossimi incontri che si terranno a partire dall'inizio del 2022 saranno incentrati su tre temi: flessibilità in uscita, pensioni complementari e precarietà giovanile.

I commenti dopo l'incontro

«È stato un incontro importante. Il governo ha accolto la nostra impostazione per avviare una fase di confronto per negoziare una riforma complessiva, strutturale delle pensioni. Domani ci invieranno un calendario di incontri. Abbiamo riaffermato il principio che il tema pensioni non può essere solo un costo economico ma un tema di sostenibilità sociale. Il giudizio è positivo: finalmente apriamo il cantiere della riforma Fornero, nella prospettiva di rendere il nostro sistema più flessibile più equo, più sostenibile». Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulle pensioni.

Tra le priorità, rimarca Sbarra, c'è come rendere strutturale l'«Ape social e come incentivare l'adesione alla previdenza complementare, soprattutto per i giovani e le donne». Quanto al rapporto con Cgil e Uil, sul tema delle pensioni «avevamo già presentato mesi fa una piattaforma unitaria - ricorda - sulla quella base, su quella impostazione si articolerà il negoziato. Certo lo strappo c'è stato, ci sono divisioni e diversità non tanto rispetto agli obiettivi delle piattaforme ma sul giudizio che diamo dei risultati», ribadisce Sbarra, confermando che secondo la Cisl la legge di Bilancio nell'ultimo mese e mezzo è «migliorata. Continueremo a migliorala. E poi dobbiamo discutere delle nuove priorità dell'agenda sociale e sindacale del prossimo anno, di inflazione, crescita salariale, di lavoro e Pnrr».

«Il sistema contributivo deve contenere elementi di solidarietà, di qui la questione della pensione di garanzia che riguarda i giovani ma anche tutti quelli che hanno attività discontinue, che è un punto centrale». A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. «Abbiamo posto anche il tema di superare la precarietà nel lavoro - ha spiegato - e la questione della flessibilità in uscita con la possibilità a 62 anni e con 41 anni di contributi per poter andare in pensione senza vincoli d'età e allo stesso tempo abbiamo posto il tema che fa dell'aspettativa di vita un elemento medio, che è diversa a seconda dei lavori svolti: questo tema deve essere introdotto nella riforma Fornero». Inoltre, ha detto Landini di aver chiarito che «c'è il problema del lavoro di cura e di riconoscere le differenze di genere».

«Si è deciso di aprire il cantiere per discutere della riforma della legge Fornero. Come sindacati, abbiamo consegnato una piattaforma unitaria. Il Governo ha deciso di far partire tre confronti: uno sulla flessibilità in uscita, uno sulla pensione per giovani e donne e il terzo sulla previdenza complementare. Domani il presidente Draghi ci consegnerà il calendario dei prossimi incontri», che partiranno «subito dopo la pausa natalizia». Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando insieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il tavolo con il governo sulle pensioni a Palazzo Chigi.

«Con i sindacati abbiamo avuto un confronto costruttivo sulla riforma delle pensioni. È l'inizio di un percorso attraverso il dialogo che continua, come ho sempre auspicato, e che può contribuire a far fare passi avanti per i diritti di lavoratrici e lavoratori». Lo scrive il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, su twitter, dopo l'incontro a Palazzo Chigi.