Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) - Il numero delledella(GDP), vigenti al primo gennaio 2021, è pari a, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, in cui era pari a 2.990.412 pensioni. L'importo complessivo annuo delle pensioni è di 76,75 miliardi di euro, con incremento percentuale del 2,2% rispetto all'anno 2020, in cui l'importo risultava di poco superiore ai 75,13 miliardi di euro. Sono i numeri...