Le pensioni di settembre 2023 avranno un leggero aumento, ma non per tutti. L'assegno sarà rivalutate grazie al taglio del cuneo fiscale, ma riguarda solo i titolari delle pensioni minime. L’aumento sarà del 6,4%, ma soltanto per chi ha più di 75 anni.

Gli arretrati ad agosto

Il cedolino si è presentato più ricco già lo scorso agosto grazie ai calcoli dell'Inps degli arretrati in base alla legge di Bilancio che ha previsto la rimodulazione dell'assegno. Gli aumenti erano scattati già a luglio grazie alla quattordicesima, ma sono partite anche le operazioni di conguaglio legate al modello 730.

Pensioni settembre, gli aumenti

A settembre invece per gli over 75 anni è previsto un incremento nel cedolino fino a 36,08 euro. Per chi invece non ha ricevuto gli arretrati dei mesi precedenti, in particolare ad ad agosto, sarà di circa 250 euro. L’assegno della pensione di settembre 2023 salirà dunque da 563,74 a 599,32 euro. I pensionati sotto questa soglia di età invece riceveranno fino a 8,46 euro in più.

Le date dei pagamenti

Il calendario delle pensioni seguirà il consueto ordine alfabetico per il ritiro alle poste. Chi lo riceve direttamente sul conto corrente bancario non dovrà fare nulla. Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio. Ecco le date.

Il calendario

- venerdì 1° settembre: cognomi da A a B;

- sabato 2 settembre (solo mattina): cognomi da C a D;

- lunedì 4 settembre: cognomi da E a K;

- martedì 5 settembre: cognomi da L a O;

- mercoledì 6 settembre: cognomi da P a R;

giovedì 7 settembre: cognomi da S a Z.