Luglio porta buone notizie per migliaia di pensionati italiani: grazie alla quattordicesima mensilità, si prospetta un aumento significativo delle pensioni per chi ne ha diritto. Questo incremento, destinato ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni e che possiedono un reddito non superiore a due volte l'importo del trattamento minimo, potrà arrivare fino a un massimo di 655 euro. L'aumento delle pensioni a luglio grazie alla quattordicesima rappresenta un importante supporto economico per molti anziani italiani, un incremento modulato in base al reddito e agli anni di contribuzione che mira a offrire un sostegno maggiore a chi ne ha più bisogno.

Padova. I lavoratori del futuro saranno sempre più anziani e sempre meno: entro 20 anni se ne perderanno 100 mila

Cos'è la quattordicesima e quando viene versata

La quattordicesima è un beneficio aggiuntivo che l'Inps eroga annualmente a luglio o a dicembre, in base alla normativa stabilita dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016. Questa mensilità supplementare viene versata a luglio ai pensionati che maturano i requisiti entro il mese stesso, mentre per chi li matura successivamente, il pagamento viene rimandato a dicembre.

Calcolo della quattordicesima

Il calcolo della quattordicesima si basa sul reddito personale e sui contributi versati durante la carriera lavorativa, sia come dipendenti sia come autonomi. La somma riconosciuta è di tipo compensativo: l'importo è maggiore per chi percepisce un assegno previdenziale più basso e diminuisce per chi ha redditi più alti, mantenendosi comunque entro il doppio del trattamento minimo.

Inoltre, il valore della quattordicesima tiene conto degli anni di contribuzione e del tipo di carriera lavorativa. Ogni anno, l'importo viene ricalcolato sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat.

Importi per il 2024

Per i pensionati con un reddito annuo che non supera gli 11.672,89 euro, la quattordicesima sarà distribuita come segue:

437 euro per chi ha fino a 15 anni di contribuzione (dipendenti) o 18 anni (autonomi).

546 euro per chi ha tra 15 e 25 anni di contribuzione (dipendenti) o tra 18 e 28 anni (autonomi).

655 euro per chi ha oltre 25 anni di contribuzione (dipendenti) o oltre 28 anni (autonomi).

Per i pensionati con un reddito annuo superiore a 11.672,89 euro, gli importi saranno:

336 euro per chi ha 15 anni di contributi (dipendenti) o 18 anni (autonomi).

420 euro per chi ha tra 15 e 25 anni di contributi (dipendenti) o tra 18 e 28 anni (autonomi).

504 euro per chi ha oltre 25 anni di contributi (dipendenti) o oltre 28 anni (autonomi).

Il trattamento minimo nel 2024

Per il 2024, il trattamento minimo della pensione è stato fissato a 598,61 euro, con un incremento del 5,4% dovuto al recupero dell'inflazione. Inoltre, la legge di Bilancio 2023 ha previsto un ulteriore aumento del 2,7%, portando le pensioni minime a 614,77 euro. Questo adeguamento contribuisce a migliorare il potere d'acquisto dei pensionati, offrendo un piccolo ma significativo sollievo in un contesto economico ancora complesso.