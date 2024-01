Pensioni, aumenti a gennaio fino a 400 euro: ecco l'effetto delle rivalutazioni, le simulazioni

Arrivano gli aumenti delle pensioni.

Pensioni, rivalutazione 2024: fasce di importo e percentuali aumenti. Tabelle Inps. Le minime salgono a 614,77 euro

Gli aumenti di gennaio

L'Inps ha fatto sapere che il ricalcolo a consuntivo delle ritenute è stato effettuato sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'ente. Le erogazioni hanno appena preso il largo e andranno avanti fino al 10 gennaio. Altra buona notizia: tutti i pensionati riceveranno già questo mese gli incrementi stabiliti. Lo scorso anno c'erano stati ritardi. Altri esempi. Come è noto, l'adeguamento degli assegni previdenziali all'inflazione funziona per fasce. Risultato: se le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo saranno rivalutate del 100%, quelle da quattro a cinque volte il minimo, con importi tra 2.271,76 e 2.839,70 euro, saranno rivalutate dell'85%. In questo caso l'aumento effettivo è del 4,59%. Perciò, chi a dicembre riscattava 2.500 euro lordi mensili di pensione adesso otterrà un aumento di quasi 115 euro.

Il meccanismo

E ancora. Per le pensioni da cinque a sei volte il minimo è prevista una rivalutazione del 53% (+2,862%), mentre da sei a otto volte il minimo l'aumento finale sarà del 2,538%. Facciamo, di nuovo, due conti. Per una pensione di tremila euro lordi mensili l'intervento si traduce in un incremento che rasenta i novanta euro lordi mensili. Chi invece nel 2023 percepiva una pensione di 4.000 euro lordi mensili si vedrà bonificare, per effetto dell'adeguamento all'inflazione, cento euro in più a gennaio. Per le pensioni da otto a dieci volte il minimo, da 4.543 euro a 5.679 euro, la rivalutazione sarà del 37%. L'asticella scende al 22%, con un aumento effettivo dell'1,2% circa, per quelle sopra dieci volte il minimo. Insomma, una pensione lorda mensile di seimila euro crescerà a partire da questo mese di poco più di 70 euro, calcolatrice alla mano. Come detto, gli incrementi atterreranno nelle tasche dei pensionati già da questo mese, senza ritardi. Con le rivalutazioni la spesa per le pensioni dell'Inps aumenterà quest'anno del 5,1 per cento. L'Istituto di previdenza stima uscite previdenziali per 310,7 miliardi di euro nel 2024. Così emerge dal bilancio preventivo per il 2024 approvato a dicembre dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, che prevede un risultato di esercizio negativo di 9,2 miliardi di euro.

Le uscite

Più in generale, le uscite dell'Inps per le prestazioni ammonteranno quest'anno a oltre 424 miliardi di euro, in aumento del 6,05% rispetto al 2023. Il bilancio prevede una spesa per le pensioni previdenziali pari a 310.739 milioni di euro. Le prestazioni di sostegno alle famiglie impegneranno 24,3 miliardi di euro. Per l'assegno di inclusione è stata stimata una spesa di cinque miliardi e mezzo di euro (reddito e pensione di cittadinanza ne hanno consumati quasi otto di miliardi lo scorso anno). Infine, per il Supporto per la formazione e il lavoro, il nuovo sussidio per gli attivabili con Isee entro i seimila euro, l'Inps ha messo in conto per il 2024 una spesa di 1.354 milioni di euro, quindi quasi un miliardo e mezzo. Infine, per il funzionamento dell'ente saranno necessari circa cinque miliardi di euro.