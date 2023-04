Pensioni, aumenti per la rivalutazione ad aprile: calendario pagamenti e di quanto sale l'assegno

Pensioni, dal primo aprile sono partiti gli accrediti degli assegni. Sia per chi riceve l'accredito bancario, ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste per ritirare l'assegno, questo sarà un mese di "posticipi", complice il calendario. Sorprese in positivo visto che gli importi di aprile saranno comprensivi degli aumenti dovuti alla rivalutazione disposta dal governo. Aumenti riconosciuti anche a chi a marzo non ha ricevuto gli importi spettanti.

I cedolini

Già ieri, sabato 1 aprile, la pensione è stata accreditata automaticamente a coloro che hanno scelto di ricevere l’accredito direttamente su conto corrente postale. Per chi invece la riceve su conto corrente bancario, così come per chi si reca fisicamente a ritirarla allo sportello per prelevare i contanti, i pagamenti saranno posticipati. Il motivo? Il calendario, le norme la prassi delle Poste che considera “bancabile” anche il sabato. Per chi ha l’accredito su conto corrente di una banca sono invece giorni "bancabili" solo i giorni feriali tra il lunedì e il venerdì. Ecco perché questi ultimi riceveranno l'accredito a partire dal 3 aprile.

La rivalutazione

Le rivalutazioni delle pensioni cambiano a seconda dell’età del pensionato: agli under 75 spetta un importo aggiuntivo dell’1,5% mentre agli over 75 spetta un adeguamento del 6,4%. Tradotto in concreto si parla, per una pensione da 1.000 euro, di 15 euro per un pensionato che non abbia ancora compiuto 75 anni; sono invece 64 euro per chi ha già 75 anni compiuti.

Ritiro agli sportelli

Se il 1° aprile sono state erogate le pensioni per le lettere A e B, ecco il calendario di quando vengono pagate agli sportelli in base al cognome.

3 aprile - lettera C e D

4 aprile - lettere dalla E alla K

5 aprile - lettere dalla L alla O

6 aprile - lettere dalla P alla R

7 aprile - lettere dalle S alla Z

Si tratta ovviamente di un calendario di massima, visto che l'erogazione potrebbe variare in alcuni uffici postali, soprattutto in casi di grande affluenza, e quindi il susseguirsi delle lettere potrebbe subire variazioni.