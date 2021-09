Pechino, via al 1° festival dello shopping: l'evento, che punta a potenziare i consumi

Non bastavano film, libri e blog che parlavano di shopping, ora arriva anche un festival interamente dedicato agli acquisti. Il primo festival dello shopping dedicato alla Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ha preso il via ieri a Pechino. E dove poteva nascere questa idea se non in Cina. L'evento, che punta a potenziare i consumi, metterà in mostra più di 13 milioni di prodotti di 298.000 marchi in categorie come cibo, cosmetici, tecnologia digitale, elettrodomestici e altre. La Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area è una delle regioni della Cina a maggiore apertura e con un' economia vitale, come ha dichiarato un funzionario del Ministero del Commercio.

Consumi, il ritorno in grande stile di Postalmarket, anteprima cataloghi a ruba

Con il lancio del festival dello shopping, la zona potrà mostrare appieno i propri marchi nazionali più distintivi e i prodotti innovativi, ha proseguito il portavoce, aggiungendo che l'evento contribuirà all'integrazione dell'area.