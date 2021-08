Regno Unito, PayPal lancia nuovo suo servizio su criptovalute: prima offerta dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti

PayPal lancia un nuovo servizio che consente ai suoi clienti nel Regno Unito di acquistare, detenere e vendere criptovaluta. Si può scegliere tra quattro tipi di criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Accedendo al proprio conto PayPal tramite il sito web o l' app mobile, si possono visualizzare i prezzi delle criptovalute in tempo reale, accedere a contenuti educativi per rispondere alle domande più frequenti e saperne di più sulle criptovalute, comprese le opportunità e i rischi. Si tratta della prima offerta di criptovalute dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti. PayPal ha abilitato la sua offerta di criptovaluta attraverso una partnership con Paxos Trust Company. La società ha anche effettuato investimenti in start-up legate alla blockchain e alle criptovalute, tra cui TRM Labs (attiva nel software di gestione del rischio di criptovaluta), TaxBit (un fornitore di software per scambi criptovaluta) e Talos ( tecnologia infrastrutturale di livello istituzionale per il trading di asset digitali). A marzo, PayPal ha annunciato il "Checkout with Crypto", consentendo ai clienti negli Stati Uniti di utilizzare la propria criptovaluta insieme ad altri metodi di pagamento nel proprio portafoglio PayPal per effettuare acquisti presso aziende di tutto il mondo. Ad aprile ha introdotto servizi di crittografia sul suo servizio di pagamento mobile Venmo sempre negli Usa.

Oltre a fornire questi servizi di criptovaluta, PayPal ha esplorato il potenziale delle valute digitali attraverso partnership con piattaforme di criptovaluta autorizzate e regolamentate e con le banche centrali di tutto il mondo. Negli ultimi cinque anni, PayPal ha aumentato la sua attenzione e investito risorse nel suo team di ricerca blockchain interno per esplorare la prossima generazione di infrastrutture di servizi finanziari digitali e miglioramenti al commercio digitale.

Customers with crypto holdings in their PayPal wallets can now use those assets to buy goods 🔥

PayPal rolls out crypto checkout feature in the U.S. https://t.co/VwGLScO3y6

— Hailey Lennon (@HaileyLennonBTC) April 4, 2021