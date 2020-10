«Abbiamo confermato agli Stati che la sospensione del Patto di stabilità resterà in vigore per tutto il 2021, credo l'anno prossimo discuteremo in che modo tornare alle regole di bilancio, ma sicuramente non possiamo tornare automaticamente alle stesse regole che avevamo». Non è una novità che il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ritenga necessario procedere con molta cautela nelle decisioni che riguardano un futuro ancora lontano nel momento in cui è massima l'incertezza sull'andamento dell'economia e non si sa se il rimbalzo annunciato per il terzo trimestre potrà ripetersi nel quarto. È evidente che si tornerà alle regole di bilancio molto più avanti, non prima del 2022 e non è detto che non sarà ancora più avanti perché dovrebbe essere compensata la perdita di prodotto cumulata nel corso della recessione. Almeno questo appare essere il consenso generale. Tuttavia, se per il 2021 tutti i ministri finanziari si sono pronunciati a favore della prosecuzione dell'espansione fiscale generalizzata, sul futuro si resta sul chi vive: ci saranno, infatti, alcuni Paesi che usciranno dal marasma prima di altri e dipenderà dalle dimensioni di questi ultimi altri se ed eventualmente come tornare all'antico (cioè al Patto di stabilità messo provvisoriamente nel congelatore). Che effettivamente si torni all'antico nel senso che le regole di bilancio resteranno quelle che sono è altamente dubbio. Di più: c'è consenso generale sul fatto che vadano riformate. Nell'intervista a France 24, Gentiloni ha spiegato: «Non dico che dobbiamo cambiare i Trattati, perché sarebbe un processo molto lungo e complicato, ma possiamo rendere più ragionevoli, graduali e differenziati i percorsi per raggiungere gli obiettivi di bilancio, e soprattutto provare a introdurre nuove regole per rafforzare la capacità di investimento nella transizione digitale».

Patto di stabilità/ La mossa tedesca che cambia le regole Ue

L'ITER

Sulla via indicata dal commissario italiano c'è ampio consenso, tuttavia il diavolo sta nei dettagli. In fondo le regole sugli aggiustamenti di bilancio sono state sempre applicate con molta flessibilità e l'Italia ne sa qualcosa essendone stata la maggiore beneficiaria in assoluto (ciononostante il debito pubblico non è stato ridotto). La Commissione europea aveva aperto la pratica della revisione del six pack e del two pack, l'intero quadro regolamentare su supervisione e parametri per gli aggiustamenti fiscali, poi la pandemia non solo ha fermato tutto. Commissione e ministri finanziari ne discuteranno a partire dalla primavera prossima, perché si tratta di chiarire in tempo quale sarà il punto di caduta: certamente non saranno negoziati facili. Finora il solo minimo comune denominatore emerso è che le regole vanno semplificate, concentrate sulla riduzione del debito pubblico e sulla qualità della spesa. Si può fare in tanti modi. La recessione da pandemia ha rimesso al centro di tutto la capacità di crescita: alti livelli di debito pubblico possono essere ridotti solo crescendo di più se non si vuole ricorrere a dure terapie fiscali e sociali (e non si vuole). Per questo l'altro polo della soluzione è la promozione degli investimenti pubblici. C'è chi ipotizza una golden rule, l'esclusione dai calcoli del deficit, della spesa per certi investimenti. Il debito buono di cui ha recentemente parlato Mario Draghi. Ma non pare esserci molto consenso. Il fronte del Nord è ipersensibile al tema della responsabilità e sbarra la strada a qualsiasi ammorbidimento della supervisione europea e delle regole. Anche in Germania, che pure è stata decisiva nel determinare l'accordo di luglio sul pacchetto europeo per la ripresa e la resilienza, non c'è volontà di rendere ultra-flessibile il quadro di riferimento europeo. Sulle decisioni finali peserà molto il modo in cui gli Stati useranno le risorse comuni anti-crisi, le sovvenzioni a fondo perduto e i prestiti europei. Se, specialmente i Paesi del sud, Italia in primo luogo, avranno buoni progetti, saranno in grado di usare le risorse in tempi ragionevoli, attueranno le riforme per migliorare la capacità di crescita dell'economia. Sarà un testo per facilitare la ripresa ma anche un test di natura politica.

Ultimo aggiornamento: 09:46

