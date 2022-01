Pasta Zara batte Zara: no al marchio nei ristoranti

TREVISO - Pasta Zara vince su... Zara. Inditex, il gruppo iberico del noto brand di abbigliamento, non potrà estendere il marchio Zara ai propri servizi di ristorazione. Ad annunciarlo è Bugnion, società leader in Italia e in Europa nella consulenza in Proprietà Industriale e Intellettuale, prima per numero di depositi di brevetti europei, che riferisce di «un importante successo del team di Bugnion Legal nella difesa di Ffauf Italia, società di Treviso specializzata nel settore della ristorazione, conosciuta per il marchio »Pasta Zara«, contro il noto noto brand di abbigliamento Zara, appartenente al gruppo iberico Inditex».

A seguito di una lunga battaglia legale, si legge in una nota, Ffauf Italia è riuscita a tutelare e difendere il proprio marchio, anch'esso a nome Zara ma registrato per prodotti alimentari, in Italia, già nel lontano 1969, e successivamente anche in diversi paesi dell'Unione Europea, presentando un'opposizione alle mire espansionistiche del gruppo spagnolo nel mondo del food. La difesa di Ffauf nel contenzioso con Inditex, che si è protratto per oltre un decennio, è stata affidata al team legale di Bugnion. Il Tribunale dell'Unione Europea, a cui è stata presentata l'opposizione, ha confermato la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Euipo) di rigettare la richiesta di Inditex di estendere il proprio marchio ai servizi di ristorazione e alle caffetterie.