Pasta, prezzi alle stelle: in un anno +17,5%. Il Ministero convoca una commissione di allerta

Prezzi alle stelle, cosa succede? Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della pasta che nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente in un contesto caratterizzato dalla riduzione del prezzo della materia prima e dalle dinamiche variabili dei costi dell'energia e degli altri fattori di produzione.

Lo annuncia una nota: è la prima riunione della commissione creata con il decreto trasparenza. La riunione è convocata l'11 maggio alle 14.30.