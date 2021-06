Pasta, vendite globali cresceranno del 2,35% l'anno: maggior mercato mondiale sarà la Cina

La pasta, è la regina della cucina italiana e sempre più amata anche nel resto del mondo. Il suo consumo è destinato a livello globale e secondo le previsioni le vendite di pasta continueranno a crescere del 2,35% l'anno. A dirlo sono i dati previsionali di Statista, resi noti dalla manifestazione TuttoFood. Per l'anno in corso si prevede che il maggior mercato mondiale sarà la Cina che, da sola, vale quasi 25 miliardi di dollari. Gli analisti segnalano che in media, ogni consumatore mondiale mangia 7,7 kg di pasta per i quali spende 16,30 dollari. La previsione di valore di mercato per il 2020 sfiora 123 miliardi di dollari.

Sul fronte interno, secondo i dati di Unione Italiana Food (partner di Tuttofood) «il 2020 è stato un anno d'oro tanto per i consumi interni come per le esportazioni». «Nel Paese- sostengono i ricercatori- si sono vendute oltre 50 milioni di confezioni in più, con punte di circa il +40% a marzo e +10% tra ottobre e novembre e le esportazioni sono cresciute del 16%, superando i 3,1 miliardi di euro». Gli Usa sono i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana grazie a un +40% record che segna il sorpasso su Francia (+4,3%) e Germania (+16%). Positivi anche risultati dalla Gran Bretagna (+19%) a dispetto della Brexit.