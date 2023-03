Partite Iva, tutti i bonus disponibili: da Iscro a internet, la guida ai sussidi per gli autonomi

Da internet allo psicologo, passando per le baby sitter. Non solo aiuti una tantum, quest’anno sono numerosi i bonus che le partite Iva possono richiedere e ottenere. Una serie di sussidi che sono destinati ai liberi professionisti, sia per la loro attività lavorativa, sia nella "veste" di contribuenti e genitori.

Iscro, cos'è

Confermata anche per il 2023 l’ISCRO, vale a dire l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Introdotta sperimentalmente per il triennio 2021-2023, è stata confermata per le partite Iva anche quest’anno. A chi è destinata? Liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (con una serie di requisiti in possesso). Le domande per l'indennità Iscro vanno presentate all’Inps entro il 31 ottobre.

Baby sitter e altro

Comsì come i lavoratori dipendenti, anche i liberi professionisti possono richiedere gli aiuti destinati ai genitori. Sono i bonus riconosciuti dall’Inps per i figli a carico. Ovviamente limitati da livelli di reddito e di situazione familiare. Si va dal bonus baby sitter e centri estivi (per cui si è in attesa di apposita circolare Inps) all'assegno di natalità, dal bonus asilo nido al cosiddetto bonus 800 euro mamme domani. Per le famiglie in difficoltà c'è poi la Sia, il Sostegno per l’Inclusione Attiva che è contributo economico per famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano presenti minori, figli disabili o donne in gravidanza. Infine resta attiva

l’Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Internet

Il bonus internet destinato alle partite Iva è il voucher connettività erogato sotto forma di contributo per gli abbonamenti ad internet ultraveloce. E' destinato a micro, piccole e medie imprese; persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale o una delle professioni non organizzate. Diversi i tipi di voucher disponibili. Dall'A1 (pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s) all'A2 (300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s).

Psicologo

Possibile richiedere anche il bonus psicologo. Destinato ad autonomi e partite Iva può fare domanda chi resiede in Italia e ha un Isee non superiore a 50mila euro. Potrà riceverlo però solo chi abbia fatto domanda entro il 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica. Al chi ne usufruisse previsto un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, anche per il 2023, parametrata ai valori Isee.