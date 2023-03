ROMA - Poste Italiane e Dhl uniscono le forze per crescere ancora nel mercato dei pacchi. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha siglato ieri nel pomeriggio con Deutsche Post Dhl group, azienda leader nella logistica a livello globale, una partnership strategica: l'accordo prevede che Dhl ecommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee, mentre Poste Italiane e Dhl Express offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per le spedizioni internazionali veloci attraverso i loro network.

Poste Italiane inoltre consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da Dhl eCommerce Solutions e Dhl Parcel Germany. Infine, i due gruppi investiranno 30 milioni di euro in due in una joint venture per realizzare una moderna e sostenibile rete di locker automatici per i pacchi in Italia.



LA STRATEGIA

«Questo accordo è un altro tassello nel nostro percorso strategico per confermarci operatore di logistica a tutto tondo e offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti dedicati al mercato internazionale», ha commentato l'ad e Direttore generale di Poste Italiane, Matteo del Fante.

«La nostra leadership è al servizio del Paese ha proseguito il numero uno di Poste Italiane Dhl è il partner ideale per connettere al meglio i nostri clienti italiani ai mercati internazionali, con spedizioni da e verso l'estero e una rete di locker automatici di ultima generazione, in aggiunta alle soluzioni di e-commerce già esistenti». Poste Italiane e Dhl contribuiranno alla partnership con la loro esperienza e i loro punti di forza. Grazie all'estesa rete di accesso ai servizi di Poste Italiane, i clienti potranno effettuare spedizioni urgenti attraverso il network globale di Dhl Express consegnandole in uno qualunque dei punti di raccolta di Poste Italiane. Come detto, Dhl eCommerce Solutions, insieme a Poste Italiane, installerà anche dei locker automatici moderni, sostenibili e facili da usare in località strategiche.



I TEMPI

Negli ultimi anni Poste Italiane è cresciuta molto sul territorio italiano nel mondo della distribuzione dei pacchi legati al commercio elettronico, anche perché il 95% di questi colli hanno un peso sotto i tre chili e quindi sono a misura di portalettere. Grazie alla partnership adesso l'azienda potrà sfruttare all'estero un network molto competitivo. Soddisfatto Tobias Meyer, ceo di Deutsche Post Dhl Group.

«Mettendo insieme le straordinarie potenzialità e l'infrastruttura nazionale di Poste Italiane con il nostro network globale e la nostra esperienza nel commercio internazionale ha detto il manager riusciremo a sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuno con una partnership davvero efficace. L'e-commerce non è soltanto uno dei quattro megatrend individuati nella nostra strategia di gruppo, ma è anche uno dei principali driver di crescita del nostro business».