Dal 2023 non bastano più l'età e i contributi per l'accesso alla pensione con Opzione donna ma è necessario rientrare in alcune categorie protette per cui l'uscita che comporta comunque un sacrificio dal punto di vista economico perché l'assegno viene ricalcolato tutto sulla base del metodo contributivo, sarà più difficile.

Opzione donna, le istruzioni

L'Inps ha dato le istruzioni per il pensionamento con questa misura previsto dalla legge di Bilancio in una circolare. Possono esercitare l'opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni e che alla data di presentazione della domanda abbiano un'invalidità civile pari al 74%, assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grano convivente con handicap in situazione di gravità o siano dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo dal 2023 un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Requisito età

Il requisito dell'età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici con invalidità o che si prendono cura di un parente con handicap mentre il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici che sono dipendenti o licenziate da un'impresa per cui si è attivato un tavolo per la gestione della crisi. Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.