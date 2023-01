La Ceo di OnlyFans Amrapali Gan ha dichiarato che l'azienda, su cui possibile vendere i propri contenuti indirizzati a d un pubblico più adulto, ha un fatturato pari a 1 miliardo di dollari. Ora però Onlyfans è «stanca» di essere etichettata come sito soft-porn dalla massa e dai media e ha affermato che vuole diversificare. Ma chi si cela dietro il successo di OnlyFans e della nuova linea di contenuti?

Fondata nel 2016, OnlyFans è un’azienda che, stando ai numeri ufficiali, avrebbe versato oltre 6 miliardi di dollari in guadagni ai creatori. Sono 200 milioni gli utenti registrati e oltre 3 milioni i creator. Come si legge su Bloomberg, dopo lo scoppio della pandemia nel 2020, anche OnlyFans ha beneficiato di un periodo d’oro: iscrizioni e fruizioni dei contenuti sono esplose. Però ci sono nuove sfide che la Ceo Gan deve affrontare e riguardano la brand-identity dell'azienda. Al momento la piattaforma è ancora associata al mondo del porno, per quanto non tutti gli utenti e profili registrati operino propriamente in questo ambito.





Chi è Amrapali Gan

Amrapali Gan è nata a Mumbai, nello stato indiano di Maharashtra, nel 1985. Ha 38 anni.

Gan ha frequentato la California State University di Los Angeles. La Ceo di OnlyFans si è laureata presso il Fashion Institute of Design & Merchandising di Los Angeles con una specializzazione in Merchandise Marketing. In seguito ha preso un master presso la California State University di Los Angeles in Pubbliche Relazioni e Comunicazione. Si è laureata alla Harvard Business School con un attestato accademico in imprenditorialità.



Gan si è iscritto al Marketing Leadership Program di PepsiCo nel 2007. Ha iniziato a lavorare con Phyllis Klein e Associates' Dipartimento Relazioni Pubbliche come Account Executive nel 2008. È entrata a far parte di My Fashion Database nel 2010 come responsabile del marketing digitale. Ha iniziato a lavorare per la startup di moda StyleSaint nel 2012. Ha lavorato con Quest Nutrition nel 2014 come Head of Brand Communication, dove è rimasta per tre anni. Poi è passata a Red Bull Media House nel 2017 come responsabile dell'attivazione del marchio e della comunicazione.







Nel 2018 Amrapali è entrata a far parte di Arcade Agency come consulente. Ha anche lavorato come vice presidente di un caffè di cannabis a Los Angeles. Ha iniziato a lavorare come Direttore delle Comunicazioni presso Lowell Herb Co. nel 2019 e si è trattenuta per meno di un anno. L'anno successivo entrò a far parte del Cannabis Cafe come Vice President of Marketing and Pubblicità.



È entrata a far parte di OnlyFans a Los Angeles come Chief Marketing and Communications Officer nel settembre 2020. Nel 2021, Gan è diventata Ceo di OnlyFans al posto di Tim Stokely. Stokely aveva guidato l'azienda per i cinque anni precedenti e aveva nominato Gan per continuare la sua crescita e guidare la sua visione e l'impegno per responsabilizzare i creatori.



Il cambio di rotta

Amrapali ha dichiarato più volte che la piattaforma è un porto sicuro per i creator e per gli utenti. Chi non conosce OnlyFnas, però, pensa che sia un sito porno: la Ceo vuole sdoganare questo concetto. «Ci sono persone che cucinano e altre che cucinano nude. C'è chi mostra le proprie opere e chi il proprio corpo nudo. Va sottolineato che i contenuti sono diversi e vogliamo redere Onlyfans come nuovo social di riferimento in cui la libertà è al primo posto». Amrapali lavora alla nuova brand-identity da circa più di un anno e non intende fermarsi: «Le persone vogliono lavorare e noi gli diamo la possibilità ma con alcuni cambiamenti vogliamo attrarre più utenti e non solo creatori».