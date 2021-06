Non siamo sani. A dirselo da soli, in un documento interno che è finito sul sito del Financial Times, è il colosso svizzero Nestlé: solo il 37 per cento degli alimenti venduti dal marchio svizzero ottengono il voto minimo per essere giudicato buono per la salute in base a un sistema di notazione australiano, ovvero 3,5 su 5.

In una presentazione realizzata per i quadri del gruppo all'inizio dell'anno e citata dal quotidiano economico, Nestlé...

