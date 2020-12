Via ai saldi dal 10 gennaio. Ma, per dare ossigeno a un commercio in crisi profonda per l’emergenza Covid, promozioni e sconti partiranno già dalla prossima settimana, probabilmente da giovedì 10 dicembre. L’incontro decisivo è fissato per questo pomeriggio alle 18, ma la Regione, d’accordo con le associazioni di categoria, è orientata ad incentivare l’avvio dello shopping pre-natalizio, per andare incontro alle esigenze di esercenti e consumatori. Il tavolo di oggi dovrebbe avallare le nuove misure, con i pre-saldi al via il 10, ma c’è anche l’ipotesi di partire addirittura sabato prossimo. La traccia già c’è, anche perché quasi tutte le sigle del commercio sembrano essere d’accordo: bisogna ricalcare il modello degli sconti estivi, quando la Pisana anticipò di un mese le promozioni proprio per agevolare i negozi dopo le chiusure del lockdown della primavera.



L’ACCORDO

«L’assessore regionale al Commercio Paolo Orneli è sul pezzo, la linea è questa - conferma il presidente della Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora - Si va verso una replica del modello estivo, per aiutare il comparto a contenere il disastro di questo anno, tra chiusure e restrizioni. Non recupereremo mai quanto abbiamo perso in termini di fatturato, ma almeno potremo fronteggiare le offerte del mercato online, dove gli sconti non sono regolati». D’accordo con i pre-saldi anche la Confesercenti, come spiega il leader romano Valter Giammaria. «Al tavolo discuteremo dei pre-saldi, che possono aiutare i negozi in crisi - spiega - Altro aspetto importante è la proroga dell’apertura della Ztl nel centro storico, ne stiamo discutendo con il Campidoglio».



IL BILANCIO

Le aspettative, comunque, sono limitate. Soprattutto visto l’andamento delle vendite durante la settimana del Black Friday, che è stata una sorta di prova generale in vista dei saldi. «Anche in queste giornate di sconti abbiamo riscontrato un forte calo degli affari, tra il 50 e il 60 per cento in meno rispetto all’anno passato - riprende Giammaria - I pre-saldi sono sicuramente utili per dare una mano, ma la crisi di questi mesi è profonda e molto grave: ci sono migliaia di negozi chiusi e altrettanti a rischio fallimento, e un risultato negativo del periodo natalizio rappresenterebbe il colpo di grazia per il settore».



IL PIANO

Sarà un Natale diverso dal solito, purtroppo, e questo influirà anche sul piano del trasporto di fine anno. Per definire gli ultimi dettagli, Campidoglio, Agenzia della mobilità e Atac attendono l’emanazione ufficiale del Dpcm che regolerà le misure anti-contagio nelle ultime settimane del 2020. Ma le linee principali sono tracciate: non ci saranno navette straordinarie per lo shopping, ma si punterà a rafforzare le linee ordinarie che servono le zone a maggiore vocazione commerciale - a partire dal centro storico, ma anche sulle direttrici di viale Marconi, via Tuscolana e viale Libia - negli orari di apertura dei negozi consentita dalle norme decise da Governo e Regione. Il potenziamento più rilevante riguarderà la linea 100 - inaugurata proprio per le vendite di Natale ma poi diventata fissa - che da Porta Pinciana, con un percorso circolare, attraversa il cuore della Città eterna, lambendo il Tridente ed estendendosi fino a Prati e toccando piazza Cavour. Più vetture sono state già assegnate anche ad altre linee, come l’80 o il 170.

