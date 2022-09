Mentre in Europa si lavora per istituire un tetto al prezzo del gas, in Italia il governo mette a punto il piano di risparmi per ridurre i consumi di energia. E si studia come procedere con controlli e sanzioni nelle case. In vista una multa fino a 3 mila euro per i condomini. Protagonista della stretta sarà inevitabilmente il riscaldamento. Termosifoni di abitazioni e uffici dovranno scaldare meno e per un tempo più ridotto. E tutti saranno chiamati ad avere comportamenti più virtuosi per abbassare la bollette del metano e della luce e contribuire a rendere in prospettiva il Paese indipendente dalle forniture russe.

I CONTROLLI

La prima fase della strategia del ministero - che riguarda sia il pubblico che il privato - prevede un grado in meno per i termosifoni: in case e uffici il termostato dovrà calare di un grado e fermarsi a 19 gradi (in caso di emergenza più grave si potrebbe anche arrivare a due gradi). Ma ci sarà anche un’ora in meno al giorno da programmare e probabilmente un taglio di 15 giorni per il periodo di accensione. Tanto che il calendario dei riscaldamenti potrebbe slittare a novembre. Grazie alla riduzione delle temperature, secondo il governo, si potranno «conseguire risparmi variabili tra 3 e 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno». «È un piano abbastanza sostenibile e leggero, soprattutto dal punto di vista della vita dei cittadini, e a questo si somma il piano industriale che stiamo definendo con Confindustria in modo che per il 15 ottobre il piano integrato di risparmio gas civile e industriale possa essere presentato, come da agenda, alla Commissione europea», ha osservato ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

IL DECRETO

Resta tuttavia il nodo dei controlli. Chi dovrà verificare il rispetto delle nuove regole e a quali sanzioni andrà incontro chi non le rispetterà? Nell’informativa del ministro si dice che ci saranno controlli a campione e un monitoraggio della rete nei punti di prelievo. Un ruolo dovrebbero averlo anche gli amministratori di condominio, che saranno responsabilizzati per contribuire a tenere i caloriferi più bassi. Poi dovrebbero essere le amministrazioni locali a fare le verifiche con modalità ancora da stabilire.

Per quanto riguarda le sanzioni, non essendo ancora stato pubblicato il testo del decreto con le nuove disposizioni, dovrebbe arrivare la prossima settimana, con l’aiuto di Confedilizia abbiamo provato a districarci nel ginepraio della normativa e ipotizzato quali potrebbero essere le multe per chi non rispetterà i nuovi limiti. Una ipotesi è di far riferimento al Testo unico sull’edilizia del 2001, dove in riferimento «al risparmio e all’uso razionale dell’energia» si stabiliscono per il mancato rispetto degli obblighi «la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro». Un’altra strada potrebbe invece portare il ministero della Transizione ecologica a rifarsi a un decreto che recepisce una direttiva europea sull’efficienza energetica nell’edilizia del 2005. In questo caso «il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità» che non rispetta gli obblighi per la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale «è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro». Anche una volta stabilite le sanzioni, resta comunque il problema di chi andrà a controllare nelle case.