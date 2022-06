EssilorLuxottica, Milleri nominato presidente e mantiene anche la carica di ad

Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica, riunitosi oggi 28 giugno, ha reso omaggio al presidente Leonardo Del Vecchio, scomparso ieri mattina. Durante il meeting, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Francesco Milleri, 63 anni, nuovo Presidente per la durata residua del mandato. Francesco Milleri mantiene inoltre l'attuale carica di ad di EssilorLuxottica.



Il Consiglio ha altresì deciso di "prendere in considerazione i vantaggi di nominare un lead director" tra i propri Amministratori Indipendenti. Entro la fine dell'anno verrà presa una decisione definitiva in merito.



Il Consiglio ha inoltre confermato Paul du Saillant come Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. Nella medesima riunione, il Consiglio ha anche nominato per cooptazione tra i propri membri Mario Notari. Mario Notari è Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università Bocconi di Milano e membro del collegio dei docenti del Phd in Business Law della stessa Università. È fondatore e socio dello studio associato "ZNR notai" a Milano.

Già membro del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group dal 2015 al 2018, è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Delfin



Notari sarà Amministratore non indipendente nel Consiglio di EssilorLuxottica. La sua nomina verrà sottoposta al voto durante la prossima Assemblea Annuale degli Azionisti della Società.

APPROFONDIMENTI L'ULTIMO SALUTO Agordo, lutto cittadino per i funerali di Leonardo Del Vecchio, al... MORTO DEL VECCHIO Leonardo Del Vecchio è morto. Addio all'ultimo patriarca... TRICHIANA Delvecchio, le Rsu: «Grazie per aver salvato Ceramica Dolomite,... ADDIO AL PATRON I funerali giovedì al Palaluxottica. Paese scosso:... LA SUCCESSIONE Leonardo Del Vecchio, l'eredità a Milleri e Bardin: i due... IL RACCONTO Luxottica, la storia della dipendente numero 18, Maria Luisa Pramaor:...

La carriera

Milleri è un noto manager, nato a Città di Castello (Perugia) nel 1959. Nel 2017, in una intervista, Delvecchio lo aveva indicato quale suo sostituto.