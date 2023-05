Modello 730, ecco quali assicurazioni (sulla vita e sulla casa) si possono portare in detrazione

Assicurazioni in detrazione nel modello 730.

I contribuenti hanno infatti a disposizione un'agevolazione fiscale pari al 19% su alcuni contratti tra cui quelli delle polizze vita e la polizza sulla casa. Le prime devono prevedere il rischio di morte o di invalidità permanente (che non deve però essere inferiore al 5%), oppure in alternativa devono coprire il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché all’interno del contratto sia prevista la non possibilità di recedere da parte dell’impresa di assicurazioni.

Come detrarre le assicurazioni

Esiste la possibilità per i contribuenti di detrarre dal Modello 730 gli importi versati relativi ai premi dele assicurazioni. Ecco la casistica: via libera per le polizze he hanno ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente o di non autosufficienza nello svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana. I contratti devono essere stati stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;

polizze sulla vita e contro gli infortuni, che siano state stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;

polizze che abbiano come oggetto il rischio morte e che risultino essere finalizzate alla tutela della persona con una disabilità grave. I contratti devono essere stipulati a partire dal 2016;

polizze che hanno come oggetto degli eventi calamitosi. Devono essere state stipulate dal 2018 e devono tutelare degli immobili ad uso abitativo.

Per poter portare in detrazione l’assicurazione, il contraente e l’assicurato devono coincidere, indipendentemente da chi sia il beneficiario. Spetta la detrazione direttamente all’interno del Modello 730 anche quando il contraente il contratto sia un familiare fiscalmente a carico.

Assicurazioni sulla vita detraibili

I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione al 19% le assicurazioni sulla vita. Nel caso in cui il contratto sia anche contro gli infortuni, spiega Qui Finanza, devono essere rispettate le seguenti regole:

i contratti essere stati stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. In questo caso il limite massimo di spesa è pari a 530 euro, anche quando vengono sottoscritte più polizze. I diretti interessati hanno la possibilità di accedere alle agevolazioni anche per un’eventuale assicurazione sottoscritta con un’impresa estera o per l’infortunio del conducente, quando questa clausola sia stata aggiunta all’assicurazione obbligatoria dell’auto. Non è possibile accedere alle detrazioni nel caso in cui vi sia il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. In questo caso il codice che deve essere riportato all’interno del Quadro E del Modello 730 è 36;

nel caso in cui i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2001, è possibile portare in detrazione i premi che hanno ad oggetto il rischio morte e/o invalidità permanente, che però non deve essere inferiore al 5%. Anche in questo caso è stato fissato in 530 euro il limite massimo di spesa, anche quando ci sono più polizze.

Le possibilità

Il contribuente ha la possibilità di portare in detrazione al 19% l’assicurazione nel caso in cui:

risulti essere il contraente e l’assicurato;

risulti essere il contraente, mentre l’assicurato è un familiare a carico;

il familiare a carico sia contemporaneamente il contraente e l’assicurato;

un familiare a carico sia il contraente, mentre il contribuente è il soggetto assicurato.

I documenti

Ecco i documenti necessari:

la ricevuta del versamento del premio, effettuato in quel determinato periodo di imposta. In alternativa è necessario essere in possesso della dichiarazione dell’assicurazione, attraverso la quale venga attestato il pagamento dei premi;

il contratto di assicurazione nel quale deve essere chiaramente indicata la modalità di pagamento. Al suo interno devono anche essere riportati i dati del contraente, dell’assicurato, la decorrenza e la tipologia del contratto.