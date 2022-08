Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

(Teleborsa) - Nell'ultima seduta della settimana, le Borse europee sono ampiamente in ribasso, con Piazza Affari che registra le perdite maggiori. A spaventare gli investitori sono l'aumento dell'inflazione, l'inasprimento della politica monetaria e il rallentamento della crescita a livello globale.

I prezzi alla produzione tedeschi hanno registrato i più alti aumenti di sempre a luglio, con i costi dell'energia che continuano a salire a causa della guerra in Ucraina. I livelli record di inflazione hanno fatto scendere l'indice della fiducia dei consumatori britannici a un nuovo record negativo.

Tra i maggiori annunci delle aziende europee, Sonova (società svizzera attiva nel campo delle soluzioni per la cura dell'udito) ha siglato un accordo per acquisire HYSOUND Group, una delle principali catene nazionali di cliniche per la cura dell'udito in Cina. Just Eat Takeaway.com (colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat) ha stipulato un accordo per vendere a Prosus la partecipazione del 33% in iFood, società di delivery brasiliana, per un valore massimo di 1,8 miliardi di euro.

Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,009. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,26%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 89,13 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +225 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.



Nello scenario borsistico europeo vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,94%, poco mosso Londra, che mostra un -0,16%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,74%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,38%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,33%, continuando la seduta a 24.789 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,11%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,13%).



Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita, tranne Recordati, STM e Amplifon che sono appena sopra parità.



Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -3,21%.



Tonfo di BPER, che mostra una caduta del 3,11%.



Lettera su Fineco, che registra un importante calo del 3,07%.



Scende Banco BPM, con un ribasso del 2,74%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ariston Holding (+1,37%) e Datalogic (+0,70%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply, che ottiene -2,95%.



Crolla Caltagirone SpA, con una flessione del 2,53%.



Vendite a piene mani su Brembo, che soffre un decremento del 2,32%.



Pessima performance per Sesa, che registra un ribasso del 2,24%.