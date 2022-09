Mediocredito Fvg ha fatto il suo tempo, almeno come istituto di credito partecipato dalle istituzioni regionali. La realtà che era stata creata nel 1957 come ente di diritto pubblico per occuparsi del credito a medio termine alle imprese della provincia di Udine, e diventata poi un soggetto operativo a livello regionale partecipato dalla Regione, ieri è passato definitivamente nelle mani di Iccrea Banca, che ha perfezionato l'acquisto del 47% della società - per un valore di 26 milioni - che ancora rimaneva in quota Regione.



L'ITER

Un processo avviato nel 2018, quando la Regione decise la cessione della maggioranza proprio al Gruppo Iccrea. «L'impegno della banca proseguirà in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del Gruppo Bcc hanno fatto sapere dalla sede storica di Mediocredito in via Aquileia a Udine -, al fine di continuare a garantire il supporto alle imprese e alle famiglie, affiancandosi all'azione delle Bcc appartenenti al Gruppo che operano sul territorio». La cessione del capitale sociale da parte della Regione è conseguente anche alla volontà, deliberata con legge dal Consiglio regionale, di creare una società in house, Fvg Plus, cui sarà affidato un ampio ventaglio di attività finalizzate alla gestione e alla attivazione di strumenti finanziari utili allo sviluppo delle Pmi e al sostegno delle politiche abitative. «Fvg Plus sarà operativa con il 1. gennaio 2023», ha assicurato ieri l'assessore alle Finanze Barbara Zilli (in foto con l'ex presidente Edgardo Fattor). Nelle intenzioni, da quella data la nuova società si occuperà di tutte le istruttorie e le operazioni connesse al Frie e il fondo sviluppo, in sostanza le linee contributive regionali dedicate alle imprese; nel prosieguo Fvg Plus gestirà anche i finanziamenti dedicati alla prima casa. Sarà un impegno successivo, però, poiché la data di scadenza della convenzione tra Regione e Mediocredito Fvg porta al 2026. In ogni caso, «nelle more dell'effettivo avvio di tale operatività», hanno affermato ieri tanto l'assessore Zilli che l'istituto di credito riferendosi all'attivazione di Fvg Plus, «la continuità delle gestioni in essere sarà assicurata da parte di banca Mediocredito Fvg».



I SALUTI

Con il perfezionamento dell'acquisto e la fuoriuscita della Regione, hanno cessato l'attività anche le figure che rappresentavano il socio cedente all'interno degli organismi dell'istituto. «Ringrazio per l'attività che hanno svolto sin qui il presidente del cda Edgardo Fattor ha detto l'assessore Zilli -, il componente Lionello D'Agostini e il componente del collegio sindacale Ruggero Baggio». L'acquirente, il Gruppo Bcc Iccrea, è il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, l'unico gruppo a livello nazionale ad avere capitale interamente italiano e il quarto gruppo in Italia per attivi, con un totale dell'attivo consolidato, al 30 giugno 2022, attestato a 176,3 miliardi. È costituito da 120 Bcc, tra cui alcune di quelle storicamente operative in Fvg. L'intero sistema al 30 giugno di quest'anno ha realizzato su tutto il territorio italiano circa 90,1 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clienti ordinari di circa 120,6 miliardi, con 3 milioni di clienti e 850mila soci. Per quanto attiene la nuova società in house della Regione, che dovrebbe acquisire non solo alcune delle competenze in capo sin qui a Mediocredito ma anche chi se ne occupa, gestirà agevolazioni e contributi relativi a fondi statali, regionali ed europei sia nei confronti delle imprese sia nei confronti dei privati; fondi di rotazione perché avrà il ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione; la gestione degli strumenti finanziari in favore delle pmi e start up innovative. Spetterà a Fvg Plus la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita del sistema economico e il ruolo di animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese. La società potrà anche fornire assistenza per la gestione delle crisi aziendali e il mediocredito per le famiglie.