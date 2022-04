Mastrotto raddoppia il premio di produzione ai dipendenti dopo la crescita nel lockdown: ora arriva a 1,5 milioni

ARZIGNANO - Il Gruppo Mastrotto di Arzignano (Vicenza), tra le principali industrie conciarie a livello globale, ha deciso di raddoppiare il premio di produzione per i propri dipendenti, portandolo così ad 1,5 milioni di euro. La scelta - informa una nota dell'azienda - nasce dalla valutazione dell'assiduo impegno ed ampia flessibilità dimostrati dai lavoratori nel far fronte ad un anno ancora difficile per gli effetti della pandemia, ma che vedrà comunque il Gruppo chiudere il bilancio 2021 con risultati di grande soddisfazione.

APPROFONDIMENTI ARZIGNANO Gruppo Mastrotto, assegnate 15 borse di studio ai figli dei... VICENZA-BASSANO Pellame, Rino Mastrotto punta sugli Usa e compra Carroll Leather CORONAVIRUS Protezioni per sanitari: Gruppo Mastrotto dona 100 mila euro al San... CALCIO L.R. VICENZA Scaroni, Dainese, Mastrotto, Cestaro e Zambon tra gli 11 soci di Rosso ARZIGNANO Il gruppo Mastrotto si conferma leader europeo della concia e apre a... ARZIGNANO Mastrotto punta sul Regno Unito post Brexit: a Londra il suo hub

Il premio di produzione, collegato ai risultati aziendali di produttività e redditività, viene adottato da Mastrotto dal 2018. «Esprimo un sentito ringraziamento a nome dell'intero consiglio d'amministrazione - commenta la presidente Chiara Mastrotto - a tutti nostri dipendenti per l'impegno e professionalità dimostrati in questi anni difficili. Grazie ad una squadra motivata e partecipe, l'azienda sta reagendo positivamente alla complessità dell'ultimo biennio e questo rappresenta per tutto il consiglio di amministrazione motivo di orgoglio».