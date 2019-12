Manovra, proroga per regolarizzare i precari nella Sanità e scorrimento delle graduatorie

Tra gli emendamenti allaspuntano una proroga delle norme per la stabilizzazione deidel Servizio sanitario nazionale, medici, infermieri e tecnici, fino al 2022 e lo scorrimento dellein sanità per l'assunzione anche di idonei non vincitori.Sono due misure per coprire le carenze di organico nella sanità proposte nel pacchetto di emendamenti alla manovra che i relatori hanno depositato in commissione Bilancio al Senato. Per superare il precariato si include anche chi ha maturato i 3 anni di anzianità fino al 30 giugno del 2019.