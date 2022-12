Manovra, governo pone fiducia in aula al Senato: domani entro le 12 voto finale

(Teleborsa) - Il governo, su richiesta delha posto la. Nel pomeriggio di oggi si sono chiusi a Palazzo Madama i lavori sulla manovra. L'esame riprenderà domani alle 9 con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e il voto finale sul provvedimento."Domattina in Senato entro le 12 ci sarà il voto finale con la fiducia della manovra e lo faremo in tempi record, perché questo governo – ha dettoospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno – si è insediato da due mesi e la manovra è iniziata trenta giorni fa e quindi in trenta giorni abbiamo fatto quello che di solito si fa in due o tre mesi. È stata una guerra contro il tempo. Approveremo la manovra il 29 dicembre, un giorno prima il cosiddetto governo dei migliori".ha riconosciuto che la maggioranza ha fatto "qualche errore di natura soprattutto tecnica" e del comportamento delll'opposizione ha detto: "Speravo meglio, i primi approcci positivi, poi il clima si è un po arroventato. Credo che ci sia competizione fra Pd e Cinque stelle a chi fa la voce più grossa e questo non ha giovato"."Essere riusciti a fare la manovra in un contesto nazionale e internazionale così difficile – ha concluso– è un successo della presidente Meloni. I mercati sono tranquilli, lo spread è tranquillo, la Commissione europea ha dato il suo via libera. Quindi credo che onestamente è andata molto bene e che vada dato merito della presidente Meloni".