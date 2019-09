Manovra, Governo accelera su taglio cuneo fiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Larimane uno deglida sempre tema caro al Pd sul quale anche il M5s converge. E proprio sponda pentastellata arrivano rassicurazioni sul fatto che sarà tra i"È intenzione del Governo fare un'azione sul cuneo fiscale già nella Legge di bilancio. Bisogna capire come farlo", ha detto nelle scorse ore, neo Ministro dello Sviluppo economico.La traiettoria della direzione della politica economica "ha detto il Premierda New York, in occasione dell'Assemblea generale dell'Onu. "Questi fondi che andremo a recuperare saranno a favore dei lavoratori. Vogliamo fare in modo che i. "Questo è il modo migliore per incrementare i consumi interni perché favorisce le famiglie", ha aggiunto.Tradotto in numeri:Sarebbe questo l'importo, secondo quanto riferito a Milanofinanza da alcune fonti governative, che l'esecutivo avrebbe reperito- Una priorità, dunque, ribadita anche dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta a Circo Massimo, su Radio Capital () che però specifica: "Se vogliamo fare- spiega - meglio un piano di medio periodo, ad esempio intervenendo pesantemente sul cuneo e dandoci un arco di 2-3 anni per arrivare a un risultato significativo, magari d