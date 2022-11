Manovra, Giorgetti: aiuti più mirati, nuova valutazione a fine marzo

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha sottolineato la necessità di interventi a favore di famiglie e imprese "più mirati, incisivi e differenziati" per far fronte al difficile contesto attuale. "È inutile dire che stiamo attraversando una fase di severa difficoltà a livello economico e sociale e di grande incertezza riguardo al", ha scritto il ministro nella premessa al Documento programmatico di bilancio. Di fronte alche colpisce le imprese e al rialzo dell'inflazione che colpisce le famiglie, "si impone una continuazione e un rafforzamento degli aiuti a, rendendoli ancor più mirati, incisivi e differenziati", ha spiegato, "affinché le risorse di bilancio siano spese in modo oculato".Gli interventi della"si connotano per un approccio mirato e temporaneo", ha aggiunto, e il governo "assume l'impegno a ridurre e poi eliminare glie i tagli allenon appena i prezzi del gas naturale, dell'energia e dei carburanti rientreranno verso livelli in linea con il periodo pre-crisi"."A fine marzo, in vista del, il governo rivaluterà la situazione e, se necessario, attuerà nuove misure di contrasto al caro energia utilizzando prioritariamente eventuali entrate aggiuntive e risparmi di spesa che si manifestassero nei primi mesi dell'anno", ha garantito il ministro.