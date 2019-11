Manovra, Conte: "Su auto aziendali abbiamo sbagliato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A dirlo è, nel primo caso, il premier. "Sulle auto aziendaliche potrebbe avere sul sistema produttivo", ha dichiarato alla conferenza Aci.Il governo starebbe dunque lavorando pere sostituirla con unaNon solo. L'esecutivo è al lavoro anche per, imposta mal vista dal comparto produttivo italiano che di recente l'ha bocciata chiedendo all'esecutivo di eliminarla.Secondo fonti governative, si starebbe andato verso ilad esseredovrebbero essere non solo ima anche. La misura, contenuta nella legge di bilancio, sarà rivista nel corso dell'esame parlamentare e il governo ha già più volte assicurato che è pronta a modificarla.La conferma arriva dal ministro dello Sviluppo economico,, in audizione in commissione Industria al Senato."Inizialmente la plastic tax era prevista al primo gennaio.e visto che comunque incide probabilmente in modo troppo rapido sul nostro sistema produttivoper allungarla nel tempo e limitarne l'introduzione nel primo periodo ad alcuni specifici prodotti che sono fortemente impattanti sull'ambiente e che riguardano per esempio le plastiche non riciclabili", ha dichiarato Patuanelli.