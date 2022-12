Manovra. Da pensioni e congedo parentale al fondo per finanziare le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; dalle misure per contrastare il caro-bollette a quelle per il sostegno alle attività produttive. Ecco tutte le modifiche presentate in commissione bilancio dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Misure di carattere sociale

1) Rideterminazione sino a 25.000 euro, anziché 20.000 euro, dell’importo della retribuzione per il riconoscimento dell’ulteriore punto percentuale sull’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;



2) innalzamento da 6.000 a 8.000 euro della soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza;



3) revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024 (modifica delle misure percentuali), al fine di tutelare i soggetti più bisognosi;



4) innalzamento a 600 euro delle pensioni per gli ultra75enni, limitatamente all’anno 2023;



5) rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario;



6) aumento all’80 per cento dell’indennità del congedo parentale riconosciuta ai genitori, in via alternativa, per il periodo di un mese;



7) proroga detrazioni fiscali per le spese per interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici unifamiliari e nei condomini;



8) incremento della maggiorazione della misura dell’Assegno unico e universale riconosciuta al nucleo familiare con quattro o più figli;



9) promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti;



10) estensione, fino al 2027, del concorso statale al finanziamento delle attività istituzionali dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (35 milioni di euro annui);



11) nell’ambito del settore della università e della ricerca, istituzione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;



12) misure finanziarie in favore del comparto universitario (Equiparazione fra università statali e istituti privati di alta formazione ai fini del riconoscimento delle risorse destinate a fini premiali);



13) misure volte ad escludere le borse di studio destinate agli studenti universitari con disabilità dal computo reddituale ai fini della percezione di altre misure assistenziali in favore degli invalidi;



14) trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in S.p.a.;



15) incremento del Fondo per il rimborso delle spese processuali in favore dell’imputato assolto e modifiche alla disciplina sulla liquidazione del rimborso con previsione della liquidazione in un’unica soluzione.



Misure per garantire la funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni

1) armonizzazione dell’indennità di amministrazione per il personale ANPAL e dell’INL (oneri a decorrere dal 2023: 20.542.346 euro annui per INL 493.640 euro annui per ANPAL);



2) disposizioni per l’attuazione del PNRR in materia di processo civile e riduzione a 12 mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari;



3) assunzioni per il MASAF (300 unità di personale, area funzionari) per il contrasto alle frodi;



4) istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune (PAC) e rafforzamento della capacità amministrativa del MASAF e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;



5) efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo MASAF;



6) rifinanziamento dell’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità;



7) disposizioni in materia di dimensionamento scolastico, al fine di raggiungere un obiettivo PNRR;



8) progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;



9) misure per la funzionalità del Ministero della difesa;



10) autorizzazione dalla spesa da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio;



11) fondo per il finanziamento delle assunzioni delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;



12) misure per la funzionalità del MAECI: assunzione di 100 unità (area seconda) per il 2023 e 420 unità (area terza) per il 2024;



13) rafforzamento delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini degli adempimenti relativi al PNRR;



14) istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP;



15) assunzioni per il Corpo di polizia penitenziaria – 250 unità per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 – e incremento degli organici degli Uffici giudiziari;



16) assunzioni per il potenziamento della Corte dei Conti nel biennio 2023-2024: 13 unità dirigenziali di seconda fascia; 104 unità area funzionari; 242 unità area assistenti.

Misure in materia di tutela di famiglie e imprese rispetto al caro energia

1) proroga al primo trimestre dell’anno 2023 dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;



2) estensione al settore del teleriscaldamento della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento, per il primo trimestre dell’anno 2023;



3) sospensione fino al 31 gennaio 2023 dei procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale;



4) individuazione (da parte di MEF e MASE) di intermediari finanziari abilitati per l’adozione di pratiche per garantire la liquidità e la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas;



6) riduzione al 10 per cento dell’aliquota IVA applicata ai pellet, per l’anno 2023;



7) disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato: previsione (da parte del MEF, di concerto con MLPS, sentita la COVIP) di un quadro regolamentare per gli investimenti delle Casse private di previdenza;



8) disposizioni a favore degli enti erogatori di servizi sociosanitari e socioassistenziali: riconoscimento di un contributo straordinario per le IPAB in ragione dell’incremento dei costi dell’energia (Oneri: 5 mln di euro per il 2023);



9) in materia di superbonus edilizio, modifiche dei termini per la presentazione della CILA per i condomìni.



Misure per il sostegno alle attività produttive e agricole per il rafforzamento del sistema Paese



1) disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio: ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per i successivi quattro periodi d'imposta;



2) agevolazioni fiscali sulle imposte indirette dovute per i trasferimenti di proprietà di fondi agli under40 che intendono conseguire l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, ai soggetti già iscritti o che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per 5 anni;



3) istituzione della Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore (CHIPS/IT) per favorire l’innovazione tecnologica nel settore (Oneri: spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e spesa di parte corrente per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030);



4) stanziamento aggiuntivo di 30 mln di euro per l’anno 2023 e 40 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’agevolazione “Nuova Sabatini” (investimenti produttivi piccole e medie imprese);



5) supporto della competitività delle imprese italiane all’estero e disposizioni in materia di gestione del Fondo Microcredito Centrale da parte di Simest S.p.a.;



6) rifinanziamento delle attività di digitalizzazione e degli interventi per l’attuazione del Piano Radio Digitale DAB;



7) modifiche alla gestione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento per renderla più efficiente;



8) rafforzamento della struttura organizzativa dell’Autorità di regolazione dei trasporti;



9) nell’ambito del settore dell’università e della ricerca, disposizioni in materia di: integrazione risorse CNR; perequazione indennità di amministrazione del personale ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca); compensi di esperti e componenti di commissioni per la valutazione di progetti di ricerca;



10) si è proceduto alla soppressione della norma che modifica la disciplina sanzionatoria sull’uso del POS.



11) innalzamento da 400 a 500 e da 700 a 800 dei requisiti per le piccole imprese per utilizzare la contabilità semplificata.



Misure per rafforzare il sistema di controllo in relazione alle calamità naturali e per fronteggiare il dissesto idrogeologico



1) implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert;



2) rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali.





Coperture

- riduzione della componente negativa degli oneri generali di sistema (UG2), al fine di contenere per il primo trimestre del 2023 gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore del gas naturale (oneri: 3.544 mln di euro);



- rideterminazione dell’aliquota delle imposte sostitutive applicate ai valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (aumento dal 14 al 16 per cento);



- riconoscimento del reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità anziché 8;



- giochi