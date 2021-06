Stangata sulle bollette a luglio, Nomisma: «+12% luce, +21% gas»

«La ripresa dell'economia europea incontra un primo ostacolo nell'impennata dei prezzi dell'energia che per l'Italia porta una stangata sulle bollette di elettricità e gas dal primo luglio 2021». Lo stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in vista dell'aggiornamento trimestrale che farà l'Arera nei prossimi giorni per le tariffe dal primo luglio. «In base ai dati preliminari è possibile stimare per l'elettricità un aumento intorno al 12% e per il gas oltre il 21%, entrambi balzi record mai visti in passato», spiega Tabarelli: «ciò spinge a prevedere un tasso di inflazione in forte accelerazione nei prossimi mesi».

