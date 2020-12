Non solo cashback. Per combattere l'evasione fiscale e incentivare l'utilizzo di carte di credito, il piano del governo chiamato "Italia Cashless" prevede anche una “lotteria degli scontrini". Praticamente una lotteria nazionale e gratuita, collegata al normale acquisto di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Il funzionamento è molto semplice: per ogni acquisto è sufficiente esibire un codice lotteria all’esercente che lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in abbinamento allo scontrino. Ad ogni acquirente che partecipa spetta quindi un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’acquisto supera 1 euro, l’eventuale cifra decimale eccedente i 49 centesimi produce comunque un altro biglietto virtuale. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, sia ordinarie che “zerocontanti”, queste ultime con premi sia per l’acquirente che per gli esercenti: il pagamento con strumenti elettronici dà la possibilità di partecipare ad entrambe.

COME OTTENERE IL CODICE LOTTERIA

La lotteria degli scontrini è attiva dal 1°gennaio 2021 ma già dal 1°dicembre scorso è possibile ottenere il codice lotteria da esibire ad ogni acquisto, (al momento è stato già rilasciato oltre un milione di codici).. Per ottenere il codice bisogna accedere al sito dedicato Portale lotteria scontrini - Partecipa ora (lotteriadegliscontrini.gov.it) inserire il proprio codice fiscale e il codice di sicurezza richiesto: il codice lotteria viene generato immediatamente e può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile ed esibito all’esercente ad ogni acquisto. Ogni codice lotteria è abbinato al codice fiscale dell’acquirente in modo da mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno quindi risalire all’identità del compratore, i dati quindi non potranno essere usati per stilare profili o analisi delle proprie abitudini di spesa.

CHI PUO' PARTECIPARE

Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, in possesso del codice lotteria, che effettuano acquisti al minuto, sia pagando in contanti che con moneta elettronica. Non concorrono all’iniziativa gli acquisti effettuati online, quelli necessari allo svolgimento dell’attività professionale, artigianale o d’impresa, o per i quali il consumatore chieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione. Nella fase di avvio della lotteria saranno esclusi anche gli acquisti documentati tramite fatture elettroniche e quelli i cui dati sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (ad esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

