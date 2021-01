Chi sognava di vincere 5 milioni di euro con la lotteria degli scontrini spendendo un euro al bar farà bene a tenere gli occhi chiusi ancora per un po' per non rimanere deluso. Il gioco a premi anti-evasione parte domani, ma per la prima estrazione bisognerà attendere l'11 marzo: i sorteggi saranno all'inizio mensili, quelli settimanali infatti non arriveranno prima di giugno, mentre per incassare le maxi-vincite annuali, 5 milioni in palio per i consumatori e un milione per gli esercenti che aderiscono all'iniziativa, si dovrà attendere il 2022.

Lotteria degli scontrini, si parte il primo febbraio: come partecipare, dalle estrazioni mensili a quelle settimanali



IN EXTREMIS

Dopo 4 anni di rinvii, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e di quella delle Dogane e dei Monopoli ha fissato in via definitiva le regole del gioco, chiarito le tempistiche e confermato l'entità dei premi. Rimane tuttavia un ostacolo e non di poco conto: secondo Confesercenti sarebbero circa mezzo milione i registratori di cassa, su 1,4 milioni, tutt'ora non aggiornati e dunque inadatti ad abbinare agli scontrini i codici lotteria degli utenti, operazione indispensabile per partecipare ai sorteggi. Per Confcommercio addirittura la metà dei negozi non sarebbe pronta. La tentazione di rinviare l'avvio della misura era forte, ma poi l'Italia tinta di giallo e il ritorno alla normalità dei negozi nella maggior parte delle Regioni ha spinto il Tesoro ad accelerare. Previsto un periodo di prova di un mese, durante il quale gli esercenti che ancora non aderiscono all'iniziativa potranno aggiornare i propri registratori di cassa. «I registratori di cassa non idonei si concentrano soprattutto nei piccoli negozi, dove presumibilmente l'iniziativa faticherà di più ad attecchire», spiega la Confesercenti. I commercianti che volteranno le spalle alle estrazioni non rischiano sanzioni: in compenso, terminato il periodo di prova, quindi da marzo, potranno essere segnalati all'Agenzia delle Entrate direttamente dai consumatori affinché vengano sottoposti a controlli. A questo scopo è stata creata una sezione ad hoc sul portale dedicato alla misura.



VADEMECUM

Ma come si gioca? Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi (sono dunque esclusi gli acquisti online, quelli in contanti e quelli con fattura) potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. In arrivo premi sia per chi compra sia per chi vende: l'11 marzo, in occasione della prima estrazione mensile, venti scontrini fortunati trasmessi e registrati al sistema lotteria nel mese di febbraio faranno vincere 100 mila euro a dieci acquirenti e 20 mila euro ad altrettanti esercenti. Ai premiati arriverà una comunicazione via Pec per avvisarli della vincita. Solo in 12 milioni però usano la posta elettronica certificata: chi non ha la Pec riceverà una raccomandata. Per partecipare alla riffa bisogna essere maggiorenni e mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto: lo si ottiene collegandosi al sito della lotteria degli scontrini. Ogni euro speso darà diritto a un biglietto della lotteria virtuale, fino a un massimo di mille biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a mille euro. Una volta che il gioco sarà a regime, si potranno vincere ogni settimana anche 15 premi da 25 mila euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5 mila euro per l'esercente. I premi settimanali si aggiungeranno a quelli mensili e annuali, che sono quelli che fanno più gola.

Al pari del cashback, l'altro cavallo di battaglia del piano Italia Cashless fortemente voluto da Giuseppe Conte, anche la lotteria anti-evasione rischia però di partire con il piede sbagliato per effetto della bassa adesione all'iniziativa da parte dei negozi.

Cartelle esattoriali in arrivo, governo studia rinvii e sconti (e spunta la rottamazione quater)

Fisco, 50 milioni di cartelle esattoriali in arrivo (quasi una a italiano): stangata 2021

Cashback, la beffa: pagato con i soldi del Recovery Fund (che dovranno essere restituiti)





Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA