Lombardia, stanziati 16 mln per il risanamento dei laghi

La Giunta di Regione Lombardia ha finanziato, attraverso il Piano Lombardia, 65 interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri. Grazie alla dotazione finanziaria di 16.081.948 euro si lavorerà al recupero delle sponde e al disinquinamento dei laghi (40 progetti per un totale di 11.076.934,98 euro), all'introduzione dei battelli spazzini (11 progetti per un totale di 3.194.645,80 euro) e agli interventi sulla biodiversità dei laghi (14 progetti nelle per un totale di 1.810.367,05 euro).

Pesci rossi domestici liberati nei laghi? «Non fatelo, è pericoloso: possono crescere a dismisura»

«Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - si è dotata di un Fondo interventi per la ripresa economica. Questo deposito si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze negative sull' economia derivanti dall'emergenza Covid-19. In particolare ci ha consentito di promuovere il recupero delle sponde dei nostri laghi, conservarne la biodiversità e disinquinarli anche con l'utilizzo di battelli spazzini. Regione Lombardia in questo ambito si sta infatti impegnando con estrema convinzione e importanti risorse». Con questa delibera sono infatti stati individuati i criteri di finanziamento ed è stata istituita anche l'apposita Commissione di valutazione che ha analizzato gli 80 progetti pervenuti.