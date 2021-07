Fisco, la Ue propone tetto ai contanti a 10.000 euro

La Commissione europea propone di fissare in tutta l'Unione un tetto massimo sui pagamenti in contanti a 10.000 euro. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente, Valdis Dombrovskis, e dalla Commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness.

«I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli», ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è "Amla" e che nelle intenzioni dell'esecutivo comunitario «sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garantire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme Ue».

Quattro le proposte legislative. Un regolamento che istituisce la nuova autorità comunitaria; un regolamento sull'antiriciclaggio con norme direttamente applicabili; una sesta direttiva (Amld6) che sostituisce l'attuale (2015/849), con disposizioni da recepire nel diritto nazionale. Infine, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

«Ogni nuovo scandalo di riciclaggio di denaro è uno scandalo di troppo e ci ricorda che il nostro lavoro per colmare le lacune del nostro sistema finanziario non è ancora finito - ha affermato Dombrovskis -. Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le nostre norme antiriciclaggio sono ora tra le più severe al mondo. Adesso però sere una rigorosa vigilanza».