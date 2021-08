Basta decisioni unilaterali, hanno detto in questi giorni quasi all'unisono il ministro del Lavoro Orlando e la viceministra al Mise Todde. Le multinazionali non possono fare quello che vogliono sul territorio italiano, senza rispettare alcuna regola. Il governo ha deciso di mettere uno stop alle delocalizzazioni selvagge delle multinazionali che, per giunta, hanno pure intascato un bel po' di soldi pubblici. La Gkn, ad esempio, l'azienda nei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati