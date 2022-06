«Se n'è andato un grande italiano. Ne sentirò la mancanza come amico, come imprenditore e come uomo di princìpi.Ho sempre apprezzato la sua lealtà, la sua voglia di lavorare per il bene dell'azienda, con assoluto distacco dal potere che la forza economica può dare, la sua grande visione anche sociale». Ad affermarlo è l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone commentando la scomparsa del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio.