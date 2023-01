Lavoro, occupazione cresce più del pre-Covid: un milione di posti in due anni, +400 mila a tempo indeterminato

Il lavoro cresce più del pre-Covid ed è stabile. La ripresa dell'occupazione, nonostante il rallentamento alla fine dell'anno scorso, riesce così a «riassorbire completamente» la caduta causata dalla pandemia: tanto che in due anni, tra il 2021 e il 2022, conta quasi un milione di nuovi posti. A certificare il bilancio positivo è il rapporto sul mercato del lavoro realizzato da ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal.

Lavoro, boom di dimissioni: in 9 mesi oltre 1,5 milioni hanno lasciato il posto. Ecco perché

Lavoro, cresce l'occupazione

I dati dicono che nel solo 2022 sono stati creati più di 380 mila posti, un valore superiore a quello registrato nel 2019, prima dell'emergenza sanitaria, quando si erano toccati i 308 mila. E questa crescita occupazionale è legata quasi esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato: oltre 400 mila i posti di lavoro stabili in più, a fronte di una sostanziale stazionarietà dei contratti a termine e di un calo di oltre 50 mila dei contratti di apprendistato. Aggiungendo i risultati del 2021, con oltre 600 mila posizioni lavorative in più, ecco che nell'ultimo biennio il settore privato ha creato quasi un milione di nuovi posti. Tuttavia si conferma il rallentamento del mercato del lavoro a fine dell'anno scorso.

LA DOMANDA

La domanda, sottolinea il rapporto, «è rimasta sostenuta fino all'inizio dell'estate, riportando l'occupazione sul sentiero di crescita pre-pandemico. Nei mesi successivi la dinamica è rimasta positiva ma si è indebolita». E comunque non va allo stesso modo per tutti. Tra i settori, la ripresa occupazionale dell'ultimo biennio è stata infatti eterogenea. Il comparto del turismo, che maggiormente ha risentito della crisi sanitaria, malgrado il buon andamento della stagione estiva, rimane ancora sotto i livelli pre-Covid. Meglio, invece, per le costruzioni che, anche sulla spinta del Superbonus, hanno registrato tassi di crescita molto elevati a partire dall'estate del 2020; nonostante il più recente rallentamento, la domanda di lavoro in questo settore dovrebbe rimanere sostenuta, viene evidenziato, anche grazie ai piani di investimento previsti dal Pnrr. Un rallentamento che ha pesato nella seconda metà dell'anno scorso particolarmente sul Sud, dove di più il comparto edile aveva spinto l'occupazione. In generale comunque la crescita si è concentrata nel Centro Nord. A dicembre il numero dei contratti a termine ha ripreso a salire.

L'INDUSTRIA

A novembre, intanto, è risalito il fatturato dell'industria: dopo due mesi di flessioni, come indicato dall'Istat, è tornato a crescere su base mensile mettendo a segno un +0,9% con una dinamica positiva sul mercato interno (+0,6%) e su quello estero (+1,3%). Su base annua, la crescita è dell'11,5% (+10,1% sul mercato interno e +14,3% su quello estero). Tra i raggruppamenti principali di industrie, l'aumento tendenziale più alto si registra per l'energia (+19,5%) che, però, su base mensile scende dell'1,8%. Sul fronte delle imprese, restano in territorio positivo ma rallentano le nascite di nuove attività. Dopo il brusco stop del 2020 (quando il saldo si fermò a solo +19 mila) e il rimbalzo del 2021 (+87 mila), con il 2022 il bilancio tra aperture e chiusure si attesta a 48 mila attività in più (+0,8%) rispetto all'anno precedente, come emerge dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Anche in questo caso, il contributo più rilevante al risultato annuale arriva dal settore delle costruzioni (+21 mila). Nel confronto con il 2021 si vede però che le nuove aperture diminuiscono del 6% e invece aumentano le chiusure (+7,5%): in valori assoluti sono rispettivamente 313 mila e 265 mila.