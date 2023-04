Al Salone del mobile di Milano in questi giorni non c'è solo il design al centro dell'attenzione. Le aziende del legno e dell'arredo hanno manifestato infatti le difficoltà riscontrate nel trovare alcuni profili di lavoratori e anche la mancanza di un proficuo dialogo con il sistema formativo.

«Vogliamo facilitare un rapporto sempre più stretto con le realtà scolastiche, stimolando le relazioni tra gli istituti di formazione, in particolare quelli professionali, per riavvicinare al mestiere i giovani del territorio», spiega Barbara Minetto, vice presidente Assarredo e delegata alla formazione di FederlegnoArredo. Maestranze, operai specializzati, figure tecniche specialistiche, manager delle vendite, montatori di arredi e architetture temporanee. Sono solo alcune delle figure professionali più richieste dalle imprese del settore. Ma ci sono anche i nuovi profili professionali legate alla trasformazione digitale e sostenibile. Un rapporto Anpal-Unioncamere stima il fabbisogno di manodopera qualificata per il quadriennio 2022-2026 in oltre 40.000 unità. «Le figure capaci di accompagnare i processi di trasformazione verso l'economia circolare e la sostenibilità saranno sempre più richieste dal nostro mercato. Non formarle - prosegue la vice presidente di Assarredo - significa mettere a rischio la competitività dell'intero settore».

Nell'ultimo Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal si prevede che tra aprile e giugno di quest'anno oltre 1,56 milioni di persone firmeranno un contratto di lavoro con una crescita del 13,5% sullo stesso periodo del 2022. Le maggiori opportunità di occupazione sono offerte dal comparto dei servizi turistici con 108mila lavoratori (+37,8% su base annua). L'industria nel suo complesso (comprese le costruzioni) programma 105mila entrate nel mese e circa 400mila nel trimestre, con una crescita rispettivamente del 2,6% e del 13,1% rispetto a un anno fa. Ad aprile, il comparto manifatturiero è alla ricerca di 70mila lavoratori (280mila nel trimestre). Per i servizi ad aprile la ricerca riguarda quasi 338mila unità. Nel trimestre saranno ricercate nel comparto 1 milione 166mila persone. Tra le figure di più difficile reperimento ci sono i tecnici della salute, che comprendono infermieri, fisioterapisti, radiologi e tecnici di laboratorio (61,3%), quelli della gestione dei processi produttivi (60,7%) e gli specialisti del settore ingegneristico (59,9%). Anche tra gli operai specializzati ci sono lavori che le aziende fanno fatica a trovare: fra questi vanno segnalati i fabbri ferrai costruttori di utensili (76,8%), gli operai addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,4%) e i fonditore saldatori (71,5%).



I SETTORI

Il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal ha analizzato in un altro rapporto anche i fabbisogni occupazionali in italia a medio termine (2023-2027). Dallo studio emerge che «medici, infermieri, fisioterapisti, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali» saranno fra i profili più cercati. Sono tutti lavori che «partono già da un grado elevato di difficoltà di reperimento» e la cui richiesta è destinata a crescere in vista della «riorganizzazione e implementazione della rete di assistenza sanitaria territoriale, tra gli obiettivi della missione "Salute" del Pnrr».

Ci sono poi le professioni «cruciali per gli avanzamenti nei processi di innovazione tecnologica e transizione digitale, quali gli specialisti in scienze matematiche e informatiche, i tecnici Ict e gli ingegneri. Ma anche - prosegue il rapporto - altre figure tipiche di settori che risentiranno della crescita indotta dai fondi europei, come operai specializzati nelle costruzioni e gli addetti nelle attività di ristorazione».

j.o.