Lavoro, boom di offerte online: 156mila in 3 mesi, +40% rispetto al 2020

In Italia aumentano le offerte di lavoro online. Boom nel primo trimestre del 2021 per le offerte di lavoro online in Italia, con una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 20% sul 2019, periodo normale prima della pandemia. È quanto emerge dal rapporto 2021 della Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Crisp - Centro di Ricerca - Università di Milano Bicocca, sul lavoro sostenibile. Da gennaio a marzo 2021 sono stati 156.064 gli annunci pubblicati, censiti nel Rapporto, estratti da un panel di oltre una ventina di portali, che aggregano offerte di lavoro in modo continuativo. È stato così toccato il record storico trimestrale. Dall'inizio del 2015 al marzo 2021 gli annunci su Internet sono stati circa 2 milioni 650.000.

«Gli annunci online sono diventati il canale principale per le offerte di lavoro e confermano la ripresa del Paese», osserva Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, «Ci attendiamo un deciso impulso dalla graduale riapertura delle attività e dall'avvio del piano nazionale di ripresa e resilienza». Con 409.602 annunci, il 2020 ha registrato un calo del 5% rispetto al 2019. La pandemia ha causato una forte contrazione nei primi 4 mesi, che hanno registrato un crollo del 22% (129.400 contro i 165.000 dello stesso periodo dell'anno prima). Nei successivi otto mesi (maggio - dicembre), invece, c'è stato un rimbalzo del 5% (276.000 offerte contro 262.000 dell'analogo periodo del 2019).