La Serie A torna su Sky: siglato accordo con Dazn per pacchetto partite

(Teleborsa) - La Serie A torna sulla piattaforma Sky grazie all'accordo siglato con Dazn, che prevede il debutto dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto ed un'offerta particolare per gli abbonati Sky. L'offerta in questione mette a disposizione su canale Zona Dazn sette partite in esclusiva della Serie A Tim ed una selezione di eventi.

L'accordo per la visione sul satellite e digitale terrestre arriva in seguito alla scadenza dell'accordo originario con Tim che prevedeva una esclusiva per la piattaforma Timvision. UN accordo che è stato fortemente voluto da Sky che ha puntato a riavere la app Dazn sulla sua piattaforma.

"La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business", afferma Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia, aggiungendo che l'accordo commerciale con Skyè "una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023" ed è "in linea con la strategia di distribuzione implementata anche a livello europeo" dove Sky è già partner di Dazn.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha sottoloneato che l'accordo "crea un'opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio" la Serie A.