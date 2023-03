Italia e Francia riallacciano il filo del dialogo e provano a disegnare una strategia comune sulle prossime sfide economiche che attendono l’Europa. Partendo dal Trattato del Quirinale, firmato poco meno di un anno e mezzo fa, Roma e Parigi hanno messo nero su bianco diciassette punti su cui lavoreranno fianco a fianco sia a Bruxelles che nei rispettivi ministeri. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ieri ha raggiunto nella Capitale il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e quello del Made in Italy, Adolfo Urso, per sottoscrivere una dichiarazione congiunta. L’Italia e la Francia avranno una linea comune sullo spazio, sul nucleare per l’industria, sull’idrogeno verde e, soprattutto, sulle materie prime critiche, con lo scopo dichiarato di non dipendere più dalla Cina. Nel corso dell’incontro con Giorgetti, sono stati affrontati molti argomenti anche in vista del prossimo Ecofin del 14 marzo. Comprese le regole della nuova governance europea, la risposta comune all’Ira (il discusso piano per combattere l’inflazione approvato dagli Stati Uniti), la riforma del mercato europeo dell’energia, la revisione degli investimenti in Europa fondamentali per lo sviluppo.

Giorgetti ha ribadito a Le Maire l’importanza che l’Europa vada «avanti insieme» per «trovare una strategia comune sulle questioni principali, a cominciare dagli aiuti di Stato» e sulla «revisione della governance». Il ministro dell’Economia italiano ha insistito sulla necessità di trovare una classificazione comune per alcune spese che sono investimenti strategici come la difesa, gli aiuti all’Ucraina e la transizione verde. Sulla risposta all’Ira, Giorgetti ha auspicato che l’Europa «non si limiti a una revisione delle regole degli aiuti di Stato» ma che sia in grado «di creare una serie di strumenti comuni che finanzino progetti strategici e supportino la competitività delle industrie europee». Entrambi i ministri hanno convenuto sulla necessità di evitare una frammentazione del mercato creando divergenze tra gli Stati. Il ministro italiano ha insistito sulla necessità di regole eque, per non aumentare la distanza tra i Paesi che hanno una larga capacità fiscale a scapito degli altri.

Guerra, l'Europa ricomincia ad attrezzarsi: in Francia via all'operazione Orion 2023 (che simula un vero conflitto)

IL PASSAGGIO

Un passaggio questo, sul quale si è soffermato anche Urso, con l’intenzione di porre dei punti fermi proprio sull’intervento pubblico in economia. «La riforma deve essere mirata e temporanea, e a sostegno dei settori strategici», ha detto Urso. Nella dichiarazione di 17 punti sottoscritta dal ministro per il Made in Italy con Le Maire, vengonospecificati i settori che riceveranno aiuti: solare, eolico, batterie e materie prime critiche.

Su queste ultime, inoltre, Le Maire ha anche proposto al collega italiano di partecipare al progetto di «un fondo di investimento pubblico-privato che la Francia ha avviato» con una base da 500 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare a un miliardo di euro. Inoltre, per promuovere l’autonomia strategica della Ue è stata ribadita l’importanza di investire in tecnologie e rilanciare le attività di estrazione mineraria in chiave sostenibile. Proprio uno degli obiettivi illustrati anche da Le Maire, che vuole avviare con l’Italia uno sfruttamento delle miniere che risponda «alle più rigide regole ambientali e sociali». Il ministro francese ha anche spiegato di voler «aprire una cooperazione sulla filiera nucleare per l’industria e sull’idrogeno verde», e proseguire quella sui semiconduttori e sullo spazio, anche per far tornare in volo Vega C, il lanciatore europeo realizzato da Avio a Colleferro.

LE RIFORME

Giorgetti e Le Maire si sono confrontati anche sui comuni problemi economici interni e le rispettive proposte di riforma. L’inflazione e l’energia rappresentano una sfida per entrambi i Paesi che stanno affrontando da tempo importanti riforme per risanare i conti. Se Le Maire ha ricordato la discussa riforma delle pensioni, la riforma del lavoro e la revisione della spesa pubblica, Giorgetti si è soffermato sulle nuove regole dei superbonus edilizi che mettere in sicurezza i conti degli italiani. «L’inflazione è il reale problema di tutti – ha sottolineato il titolare di Via XX Settembre – e non credo che si possa risolvere soltanto con una politica restrittiva di tassi d’interesse. Rispetto ai prezzi dell’energia e del cibo stiamo finalizzando proposte per andare incontro alle esigenze reali delle persone, come ha annunciato recentemente anche la Francia».

Quello di ieri è nei fatti il primo atto ufficiale del governo Meloni nel solco del Trattato del Quirinale, così come del resto aveva sollecitato poco tempo fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.