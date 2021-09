Oltre 22 miliardi da spendere il prossimo anno per sostenere l’economia. In gergo tecnico si chiama “intonazione espansiva della politica di bilancio”: vuol dire che il governo mette in programma per il 2022 un disavanzo maggiore di quello che si produrrebbe da solo senza toccare nulla. A differenza di anni passati in cui le manovre servivano a ridurre il deficit tendenziale, questa volta il deficit crescerà dal valore tendenziale dal 4,4 per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati